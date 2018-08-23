Скандальный украинский ведущий Кот рассказывает в России побасенки про войска НАТО в Киеве

Скандальный украинский телеведущий Юрий Кот, который был "голосом антимайдана" в период Революции Достоинства, рассказал в эфире пропагандистского российского телеканала байки про войска НАТО в Киеве.

Так, в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 24" Кот пожаловался, что якобы войска НАТО шагают по украинской столице.

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Они тогда не говорили в феврале, что пойдут вот так вот натовские войска у нас на Майдане. Если бы тогда сказали, их бы никто не поддержал. Если бы они тогда сказали, что нацисты будут маршировать по нашей стране, их бы никто не поддержал,

– заявил украинский телеведущий.

Кроме того, Кот повторил пропагандистские высказывания российских политиков вроде лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что украинцы якобы являются русскими.

"Именно потому, что их никто бы не поддержал – они продолжают свой политический гон. Потому что украинцы тоже русские", – заявил ведущий.