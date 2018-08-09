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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Скандальный вице-президент ФФУ устроил своих охранников на работу в Федерацию

53 Читати новину українською
Вадим Костюченко
Вадим Костюченко

Вице-президент ФФУ Вадим Костюченко поспособствовал трудоустройству своих охранников на высокие должности в Федерации.

Благодаря вице-президенту ФФУ в организации появились новые "профильные" сотрудники, сообщает FootballHub.

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Имена новых сотрудников ФФУ источник не уточняет. Известно лишь, что по приглашению Костюченко в организации появились новый менеджер сборной, а также исполняющий обязанности службы охраны стадионов.

"Приветствуйте нового менеджера сборной и исполняющего обязанности службы безопасности стадионов. Карьерный рост 80-го уровня", – говорится в сообщении.

Отметим, что Вадим Костюченко является вице-президентом ФФУ с мая 2015 года.

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Теги: Новости спорта Футбол
Источник: 24 Канал
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