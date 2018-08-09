Скандальный вице-президент ФФУ устроил своих охранников на работу в Федерацию
Вице-президент ФФУ Вадим Костюченко поспособствовал трудоустройству своих охранников на высокие должности в Федерации.
Благодаря вице-президенту ФФУ в организации появились новые "профильные" сотрудники, сообщает FootballHub.
Читайте также: Договорные матчи в украинском футболе: десятки обысков и первые подозреваемые
Имена новых сотрудников ФФУ источник не уточняет. Известно лишь, что по приглашению Костюченко в организации появились новый менеджер сборной, а также исполняющий обязанности службы охраны стадионов.
"Приветствуйте нового менеджера сборной и исполняющего обязанности службы безопасности стадионов. Карьерный рост 80-го уровня", – говорится в сообщении.
Отметим, что Вадим Костюченко является вице-президентом ФФУ с мая 2015 года.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24