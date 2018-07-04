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Скандальный законопроект о блокировании сайтов одобрен комитетом парламента

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Комитет парламента одобрил законопроект о блокировании сайтов
Комитет парламента одобрил законопроект о блокировании сайтов / Фото из открытых источников

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны одобрил проект закона о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере. Депутаты рекомендовали парламенту принять законопроект в первом чтении, после чего вернуть его в комитет на доработку.

Об этом сообщает "Громадське".

Законопроект предлагает, в частности, приравнивать кибератаки к одной из форм технологического терроризма. Кроме того, документ предусматривает введение обязательного блокирования украинскими провайдерами доступа к любому ресурсу в сети, который только подозревается в нарушении законодательства, – без решения суда на 48 часов.

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На Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, возлагается обязанность следить за соблюдением этого порядка, а также вести Единый реестр выполнения решений о блокировке.

Отметим, что законопроект зарегистрировали еще в июле 2017 года депутаты Иван Винник и Татьяна Черновол, однако в прошлом году документ не включили даже в повестку дня парламента. В свою очередь это случилось 21 июня 2018 года. За это время Винник пришел к выводу, что его законопроект нуждается в корректировке.

Я считаю, что блок об информационной безопасности нуждается в корректировке с учетом решений ЕСПЧ, прежде всего речь идет о 4 решениях, вынесенных по делам против Турции,
– сказал Винник на заседании комитета.

Ранее часть народных депутатов, в частности Ольга Червакова, высказывали опасения, что предоставление права суда блокировать сайты фактически может ввести в Украине цензуру.

На заседание комитета также присутствовал заместитель председателя СБУ Олег Фролов, который сообщил, что принятие этого закона позволит спецслужбе блокировать пул-IT адресов, с которых ожидаются кибератаки.

В СБУ сейчас есть технические возможности предотвращать угрозы. Но закон позволит делать это за двое суток до атаки, а за это время – получать решение суда, которое официально позволяет блокировки,
– рассказал Фролов.

Напомним, 21 июня в повестку дня Верховной Рады был включен законопроект №6688, который предусматривает разрешение СБУ блокировать сайты без решения суда. Документ также обязывает провайдеров за свой счет покупать и устанавливать оборудование для блокировки сайтов.

Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Техно Законодательство Интернет Иван Винник Верховная Рада Законопроект
Источник: 24 Канал
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