Скандальный защитник снова может вернуться в киевское "Динамо"
Уже зимой киевское "Динамо" может пополнить свой состав своим бывшим игроком. Речь идет о центральном защитнике Евгении Хачериди, который пока выступает за греческий ПАОК.
По данным греческого издания fws.gr, 31-летний игрок может уже в ближайшие дни снова стать динамовцем. При этом отмечается, что футболист уже прибыл в Киев.
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Стоит отметить, что Хачериди лишь летом 2018 года перебрался в ПАОК на правах свободного агента именно из "Динамо". При этом киевский клуб игрок покинул со скандалом. За это время Хачериди провел 10 матчей за ПАОК как в чемпионате Греции, так и в Лиге Европы.
Источник: 24 Канал
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