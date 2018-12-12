Скандалы-2018: Олимпийские сани Мандзия, "российские объятия" Абраменко и Крым Усика

В 2018 году вопросы спорта и политики обострились едва ли не более всего за последнее время, что спровоцировало много скандалов. Украинским спортсменам запрещали, не рекомендовали, а затем позволяли ездить на соревнования в Россию. Уходящий год подарил тезис "спорт вне политики". Так это или нет – покажет время.

Абраменко в объятиях российского спортсмена

29-летний николаевец Александр Абраменко завоевал для Украины на зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея) историческую и единственную золотую медаль во фристайле. Из этой важной победы сделали так называемую "зраду". Украинский чемпион после победы обнялся с россиянином Ильей Буровым на пьедестале победителей.



Фото: Dp.ru

Украинское сообщество разделилось в своих мнениях. С одной стороны Абраменко прославил украинский флаг. С другой, обнялся с представителем страны, которую Украина называет агрессором.

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Жест Абраменко спровоцировал обсуждение актуальной темы "спорт вне политики". Пути многих спортсменов часто пересекаются на соревнованиях и очевидно, что им приходится общаться. В частности, атлеты могли познакомиться до агрессии России против Украины. Однако, именно из политических соображений, например, не проводятся футбольные матчи между украинскими и российскими клубами. Поэтому возникает вопрос, где заканчивается политика и начинается спорт?

Гаражные сани

Олимпийские игры одним скандалом не закончились. Украинский саночник Андрей Мандзий, который защищал честь "сине-желтого" флага на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, признался, что свои сани он делает в гараже за собственные средства. В первом заезде на Олимпийских играх Мандзий, к сожалению, слетел со своих саней, но сумел завершить попытку. В дальнейшем он улучшил свои результаты, но инцидент на старте не позволил ему пробиться в финал.

Это не миф, сани делаю дома в гараже, как видно на фото, на них и стартовал на Олимпийских играх. От Федерации получил полозья – 1200 евро, кронштейны – 290 евро, две пары резинок по 30 евро – 60 евро. Прошлогодние сани собирал полностью за свой счет. Есть еще 20 Гб видео процесса создания саней, если мало фото,

– писал Мандзий в соцсетях.



Фото: соцсети

Слова спортсмена были адресованы министру спорта Украины Игорю Жданову и его советнику Павлу Булгакову. Последние в ответ на критику от многих журналистов и комментаторов зимних Олимпийских игр в Пхенчхане за плохую подготовку спортсменов, выложили копии документов с перечнем оборудования, инвентаря, экипировки, которые были закуплены для украинских спортсменов только в 2017 году в рамках подготовки к Пхенчхану-2018.

Общая сумма закупок составила около 20 млн. грн.

Если мы говорим о санном спорте, то очень странно слышать ложные заявления в эфирах украинских телеканалов о том, что государство и Министерство спорта, якобы, ничем не помогает санному спорту, а спортсменам якобы приходится собирать свои сани из металлолома в гаражах. Это не соответствует действительности,

– писал Жданов.

Позже, увидев комментарий Мандзия, Игорь Жданов и его советник Павел Булгак пообещали разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Скандал имени Валентины Семеренко

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко, которая не попала в состав эстафетной четверки на Олимпиаде, обвинила тренерский штаб в развале команды. Также Валентина заявила, что при формировании состава на эстафетную гонку не был соблюден спортивный принцип.

Семеренко считала, что если Меркушина и Пидгрушная проводили контрольное тренировки за место в эстафете, она бы тоже могла в ней участвовать, даже жертвуя гонкой с массовым стартом.

Спортсменка жаловалась, что тренеры Урош Велепец и Олег Меркушин (отец Анастасии Меркушиной) радовались, что в команду не попадают Елена Пидгрушная и Ольга Абрамова, которая выступала на Кубке IBU.

Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Что Варвинец, что Меркушина не попадали в состав эстафеты. Все гонки провели хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза. Я даже Урошу написала: проведите собрание, объясните. Он испугался. Поверьте, теперь я просто не буду молчать. Обидно, когда разбивают твою мечту, твою работу

– писала спортсменка.

Женская сборная Украины по биатлону провалила биатлонную эстафету 4х6 км на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, финишировав на 11-м месте. Возможно, что именно внутренние конфликты и распри отразились на результате. Все же Украина могла взять какие-то награды в биатлоне.

Запрет спортсменам ездить на соревнования в Россию

Министерство молодежи и спорта Украины в апреле выдало приказ, которым запретило финансировать за счет средств государственного бюджета участие спортсменов в соревнованиях на территории России.

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Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории страны-агрессора,

– писал министр Жданов в Facebook.

В то же время министр утверждал, что "сути решения это не меняет". Он подчеркнул, что министерство и он сам неизменны в своей позиции – категорически против участия сборных команд в соревнованиях в России.



Игорь Жданов. Фото: Главред

Украинский борец греко-римского стиля, олимпийский призер Олимпиады в Рио Жан Беленюк жаловался, что ему запретили ехать в Россию. Беленюк рассказывал, что потратил много ресурсов на подготовку, а запретили ехать перед самыми соревнованиями. Месяцем раньше, еще до указа сборная Украины по биатлону пропустила этап Кубка мира в российской Тюмени. Не ездит на соревнования в Россию украинская теннисистка Элина Свитолина.

В свою очередь украинская шахматистка Мария Музычук поехала на чемпионате мира по шахматам, который проходил в российском Ханты-Мансийске. Украинка проиграла в полуфинале россиянке и также была раскритикована многими болельщиками.

В конце концов, МОК провел переговоры с украинским правительством, который запретил своим спортсменам участвовать в турнирах в России. После переговоров между МОК и Украиной было принято отменить суровое решение.

Российский тренер женской сборной Украины по биатлону

Еще один скандал не обошел сборную Украины по биатлону. В частности, женскую команду возглавил россиянин Андрей Прокунин. Его назначение встретили критикой, мол больше всего он прославился тем, что в 2009 году был пойман на допинге. У него в крови нашли эритропоэтин. Обозревателей удивило то, что Федерация биатлона Украины во время войны с Россией пригласила российского тренера.



Фото: Р-Спорт - РИА Новости

Однако в ФБУ свое решение не изменили. По словам президента ФБУ Владимира Брынзака, после неудачного опыта приглашения иностранного специалиста было принято решение взять тренера с постсоветского пространства. Прокунин продолжает работать с украинками, и волна критики несколько утихла.

Крестный ход УМЦ МП и Ломаченко

Один из лучших боксеров мира независимо от весовой категории украинец Василий Ломаченко на своей странице в соцсетях призвал присоединиться к Крестному ходу Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Самый масштабный крестный ход Украины к юбилею 1030-летия крещения Руси состоится в пятницу 27 июля в Киеве. Вместе с Митрополитом Онуфрием десятки тысяч верующих молитвенно пройдут от памятнику князю Владимиру в Киево-Печерскую Лавру. Начало в 13.00. Не пропустите!"– такой пост в Facebook разместил Ломаченко.

Соцсети взорвались возмущением. Мол, негоже украинскому боксеру поддерживать Московский патриархат и не стоит смешивать спорт и религию.

Украинский прыгун в аннексированном Крыму

Украинский прыгун в воду, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 Алексей Пригоров принял участие в соревнованиях по экстремальным видам спорта в оккупированном Крыму. Турнир состоялся 18 августа в поселке Симеиз возле Ялты. Участники соревнований прыгали в открытое море с трамплина, установленного на высоте 27 метров.



Алексей Пригоров. Фото: Getty images

Несмотря на санкции для участия в турнире приехало немало иностранцев: были представители США, Великобритании, Франции, Колумбии, Мексики и даже Украины.

Как информирует на своей странице в Twitter представительство МИД России в Крыму, золото на соревнованиях Cliff Diving World Cup завоевал британец Гэри Хант, серебро – украинца Алексея Пригорова, а бронза – у американца Кайла Митриона.

Усик – Москва – Крым

Украинский боксер Александр Усик в 2018 году столкнулся с критикой, которой, пожалуй, не пожелаешь ни одному врагу. Абсолютный чемпион мира на ринге собственными силами и здоровьем прославляет украинский флаг. И на родине все равно его нещадно критикуют. Прежде всего, многих в Украине интересует позиция Александра в отношении статуса Крыма – чей Крым? Русский, или украинский. Некоторые журналисты даже провоцировали Усика, задавая резкие вопросы. Впрочем, боксер находил ответ. О патриотизме Александра нечего и говорить. Все доказано на ринге.

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Второе событие, которое всколыхнуло не только любителей бокса, но и политиков – бой против россиянина Мурата Гассиева. Многих волновало не имя соперника и шансы украинца, а место проведения – Москва. Украинцы разделились на две категории: Усик – герой, поскольку победил россиянина в Москве, где был поднят украинский флаг и звучал украинский гимн. И вторая категория – "нечего ехать в Москву". Кое-кто даже упрекал Александра, почему он не станцевал гопак в Москве, не выкрикнул традиционный патриотический лозунг "Слава Украине".



Фото: Twitter

Если премьер-министр Владимир Гройсман после боя хотел вручить крымчанину звание героя (Усик сразу отказался от награды, когда узнал о ней), то вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что из-за выступления украинских спортсменов в России трудно доказывать миру агрессию последней. Таким образом, в течение первых недель историческая победа Александра отошла на второй план.

Кроме того была затронута тема религиозных убеждений Усика. В частности то, что боксер поддерживает УПЦ МП. В свете процесса борьбы за автокефалию Александр выглядел для некоторых гадким утенком. Ему вспомнили все грехи. Например, то, что он подарил митрополиту УПЦ МП Онуфрию боксерские перчатки. Впрочем, все это не помешало боксеру победить в следующем бою Тони Белью.