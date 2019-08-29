Скандалы новой Рады: депутату от "Опплатформы" отключили микрофон из-за русского языка

Народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину отключили микрофон во время обсуждения в Верховной Раде назначения Руслана Стефанчука первым вице-спикером. Причиной для такого шага стал переход парламентария на русский язык.

Олег Волошин начал свою речь на украинском языке и поблагодарил Стефанчука и Разумкова за намерение не делить народных депутатов на "правильных и неправильных".

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"В этом зале есть разные депутаты (с этого момента депутат перешел на русский). Мы точно такие разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви, исповедующие разные идеологии", – сказал Волошин.

После этих слов парламентарию отключили микрофон, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил его соблюдать регламент.

Впоследствии Волошину микрофон включили снова, и он продолжил свое выступление уже на украинском языке.

Я могу говорить на том языке, на котором говорит большинство наших избирателей,

– объяснил депутат.