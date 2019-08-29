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      Скандалы новой Рады: депутату от "Опплатформы" отключили микрофон из-за русского языка

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      Разумков отключил микрофон Волошина из-за русского в Раде
      Разумков отключил микрофон Волошина из-за русского в Раде / aurora.network

      Народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину отключили микрофон во время обсуждения в Верховной Раде назначения Руслана Стефанчука первым вице-спикером. Причиной для такого шага стал переход парламентария на русский язык.

      Олег Волошин начал свою речь на украинском языке и поблагодарил Стефанчука и Разумкова за намерение не делить народных депутатов на "правильных и неправильных".

      Интересно: Первый скандал в новой Раде: избранному нардепу отказываются выдать удостоверение

      "В этом зале есть разные депутаты (с этого момента депутат перешел на русский). Мы точно такие разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви, исповедующие разные идеологии", – сказал Волошин.

      После этих слов парламентарию отключили микрофон, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил его соблюдать регламент.

      Впоследствии Волошину микрофон включили снова, и он продолжил свое выступление уже на украинском языке.

      Я могу говорить на том языке, на котором говорит большинство наших избирателей,
      – объяснил депутат.

      открытие новой рады, главное:
       
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      Руслан Стефанчук – вице-спикер Верховной Рады: что о нем известно
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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Открытие Верховной Рады Оппозиционная платформа – За жизнь Украинский язык Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
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