Скандалы, расследования и подозрения: самые громкие события года в борьбе с коррупцией

Скандалы между антикоррупционными ведомствами и создание Антикоррупционного суда, подозрение министра и второго подряд главы фискалов и закрытия дела против сына министра внутренних дел – это самые громкие события, связанные с коррупцией в году.

Только за один завтрак с семьей во время отдыха на Мальдивах в прошлое Рождество Петр Порошенко заплатил 4 тысячи долларов. Перелет специальным арендованным чартером, гостиница и развлечения – праздничный отпуск с близкими влетел президенту в копеечку.

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Он сначала молчал, потом таки задекларировал расходы, однако на вдвое меньшую сумму. Военный завод, принадлежащий Порошенко, вероятно, уклоняется от уплаты налогов.

Кум Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко имеют огромный нефтегазовый бизнес в России. В то же время Медведчук заходит на украинские рынки, скупает информационные телеканалы, и тайно встречается с Порошенко.



Виктор Медведчук

Руководитель контрразведки СБУ Сергей Семочко тормозит закупку лекарств для гемодиализа, в тот же момент имеет несколько шикарных поместий на 8 миллионов долларов и родственников с российскими паспортами.



Сергей Семочко

Это самые громкие антикоррупционные разоблачения года, которые сделали журналисты. Большинство фигурантов отделались просто скандалом. Разве что за Демчину и Семочко взялось НАБУ.

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Бюро в этом году объявило несколько новых громких подозрений. В частности, о возможном незаконном обогащении министра-инфраструктуры Владимира Емельяна и исполняющего обязанности председателя ГФС Мирослава Продана. Хотя мера пресечения ему выбирали не так зрелищно, как в 2017 году бывшему шефу Роману Насирову.

Попал в скандал и тот, чья работа – бороться с коррупцией. Назар Холодницкий давил на судей, сливал детали расследований – все тайны раскрыла прослушка, которую установили в аквариуме в его кабинете. Однако, по аквариумному делу Холодницкого наказали выговором.



Назар Холодницкий

А вот руководителю НАБУ Артему Сытнику ГПУ за якобы разглашение тайны следствия во время разговора с журналистами "офрекордс" угрожает криминалом. САП, которая должна быть главным партнером Антикоррупционного бюро, стала чуть ли не главным противником.

Отношения между двумя антикоррупционными ведомствами иллюстрирует драка, произошедшая в сентябре. Для водителя Холодницкого схватка завершилась сломанной рукой. В НАБУ и САП озвучивают разные версии что тогда произошло, но известно, что детективы проводили следственные действия под спецпрокуратурой.

Специализированная антикоррупционная прокуратура взялась играть на руку власти и тормозила дела, которые ведет бюро, говорят эксперты. Часть вообще закрыла. Из-под подозрения по делу рюкзаков вывели Александра Авакова, сына министра внутренних дел, а также заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Он выбрал комфорт и лег под политическую элиту, и после дела Авакова это всем очевидно. Мы имеем ситуацию хуже, но мы знаем, из-за кого она становится хуже,

– ответил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Отличились в этом году и законодатели. Они неоднократно пытались отменить статью о незаконном обогащении – подавали законопроекты, которые через огромный резонанс, приходилось отзывать. Однако, кроме того 59 нардепов обратились в Конституционный суд, мол, статья нарушает презумпцию невиновности.

Сейчас суд рассматривает вопрос в закрытом режиме. Однако, именно в этом году депутаты таки приняли закон о Высшем антикоррупционный суде, о чем 2 года назад и говорить никто не хотел.

Именно от президента зависело представление законопроекта о Антикоррупционном суде, который должен быть подан еще в 2016 году, и понятно, что не в том виде, в котором он сначала был подан, еще больше затянуло принятие этого закона,

– сказала член Совета общественного контроля НАБУ Александра Дрик.

Только после давления общественности, и международного сообщества, ключевую роль в отборе судьи таки отдали международным экспертам. Уже закончились 2 этапа конкурса в антикоррупционный суд. Вначала собеседования. Хотя эксперты считают, что новый суд не заработает до конца марта, потому что кому перед выборами нужно, чтобы сажали своих.