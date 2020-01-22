Скарги Новосад на малу зарплату: чому заробляти багато чесно – нормально

Персональні фінанси – це чутливе питання. Комусь їсти нема чого, комусь перли дрібні, більшість постійно викручується. У будь-якій країні, до речі.

Молода державна менеджерка сказала, що

– хоче жити власним коштом і не бути нікому зобов'язаною

– хоче створити сім'ю

– думає про заощадження

– мала раніше більшу зарплату при меншій відповідальності та ризиках

– 36 тисяч – це не бюджет росту для її бачення сім'ї.

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1. Ми балувані, якось припинили лазити у вікна новин про інші держави, де права і доходи любімих женщін поруч не валяються з нашими.

2. Я рада, що багато хто спромігся скористатись своїми здібностями правильно і сам заробляє понад 36 тисяч на місяць. Як правило, вони мовчать, бо розуміють як це. І яке в них бачення свого фінансового плану до пенсії. Так само як ті, хто заробляє на місяць 5−10 тисяч і також розуміє як це. Заробляти багато чесно – нормально.

3. Персональні фінанси – це чутливе питання. Комусь їсти нема чого, комусь перли дрібні, більшість постійно викручується. У будь якій країні, до речі. Але є універсальне – хай батьки мене поправлять, але догляд + меблі + памперси + вакцини + няні чи садок + гуртки + квитки на трьох за умови, що дитина одна і здорова – це щонайменше +30% щороку до бюджету сім'ї. Так, у всіх по-різному.

4. Так, є дуже багато робочих місць у бюджетній сфері, де люди – заручники і мали би множити свою зарплату на 10, аби почуватись гідно. Вже писала, повторюсь: я працювала вчителем іноземної мови. О 7.30 в мене був перший урок в школі на іншому кінці міста, експериментальний клас, доплачували батьки, здається. Потім я йшла в університет до 14.00. Потім в дитячий садок, де проводила заняття з малюками. О 18.00 у мене був перший учень, як у репетитора, а о 19.30 другий.

І я дуже сподіваюсь, що молоді освітяни зроблять все можливе, щоб люди на руки отримували хоча б те, що їм раніше доводилось в кращому випадку дозаробляти, а в гіршому, те що "доносять" чи "накручують".

Але панове, коли держменеджери з тіньовими доходами в конвертах (ну, наприклад, отримують від 5−10 тисяч доларів від олігархів), "виграних держлотерей" та хабарів кричать з трибуни про низькі зарплати вчителів і зубожіння – це набагато гірше, ні?

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