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      Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины

      Скарги Новосад на малу зарплату: чому заробляти багато чесно – нормально

      339
      Міністерка освіти і науки Ганна Новосад / Фото з Facebook

      Персональні фінанси – це чутливе питання. Комусь їсти нема чого, комусь перли дрібні, більшість постійно викручується. У будь-якій країні, до речі.

      Молода державна менеджерка сказала, що

      – хоче жити власним коштом і не бути нікому зобов'язаною

      – хоче створити сім'ю

      – думає про заощадження

      – мала раніше більшу зарплату при меншій відповідальності та ризиках

      – 36 тисяч – це не бюджет росту для її бачення сім'ї.

      Зверніть увагу: "Слуга народу" відреагувала на скарги Новосад щодо малої зарплати

      1. Ми балувані, якось припинили лазити у вікна новин про інші держави, де права і доходи любімих женщін поруч не валяються з нашими.

      2. Я рада, що багато хто спромігся скористатись своїми здібностями правильно і сам заробляє понад 36 тисяч на місяць. Як правило, вони мовчать, бо розуміють як це. І яке в них бачення свого фінансового плану до пенсії. Так само як ті, хто заробляє на місяць 5−10 тисяч і також розуміє як це. Заробляти багато чесно – нормально.

      3. Персональні фінанси – це чутливе питання. Комусь їсти нема чого, комусь перли дрібні, більшість постійно викручується. У будь якій країні, до речі. Але є універсальне – хай батьки мене поправлять, але догляд + меблі + памперси + вакцини + няні чи садок + гуртки + квитки на трьох за умови, що дитина одна і здорова – це щонайменше +30% щороку до бюджету сім'ї. Так, у всіх по-різному.

      4. Так, є дуже багато робочих місць у бюджетній сфері, де люди – заручники і мали би множити свою зарплату на 10, аби почуватись гідно. Вже писала, повторюсь: я працювала вчителем іноземної мови. О 7.30 в мене був перший урок в школі на іншому кінці міста, експериментальний клас, доплачували батьки, здається. Потім я йшла в університет до 14.00. Потім в дитячий садок, де проводила заняття з малюками. О 18.00 у мене був перший учень, як у репетитора, а о 19.30 другий.

      І я дуже сподіваюсь, що молоді освітяни зроблять все можливе, щоб люди на руки отримували хоча б те, що їм раніше доводилось в кращому випадку дозаробляти, а в гіршому, те що "доносять" чи "накручують".

      Але панове, коли держменеджери з тіньовими доходами в конвертах (ну, наприклад, отримують від 5−10 тисяч доларів від олігархів), "виграних держлотерей" та хабарів кричать з трибуни про низькі зарплати вчителів і зубожіння – це набагато гірше, ні?

      До слова: Кулеба назвав розмір своєї зарплати в Кабміні

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      Автор: Саша Кольцова
      Теги: Новости политики Новости Украины Зарплата Публикации Минимальная зарплата Ганна Новосад Министерство образования Украины
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