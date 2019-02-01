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      Скауты "Манчестер Сити" посетили матч украинского клуба

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      ФК "Львов"
      ФК "Львов"

      ФК "Львов" сыграл вничью с сербским "Земуном" на тренировочных сборах. Интересно, что на матче, который проходил в Анталии, присутствовали скауты английского "Манчестер Сити".

      Львов – Земун 0:0

      На матче присутствовали скауты "Манчестер Сити", а также ряд других европейских клубов, сообщает официальный сайт львовян.

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      В последнем спарринге на первом тренировочном сборе "Львов" встретится с сербским "Младост Лучани".

      После 18 туров УПЛ ФК "Львов" занимает 8 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 23 очка, от высшей шестерки команду отделяет 1 пункт.

      Кто такие спортивные скауты?
      В профессиональном спорте это человек, который занимается сбором информации, наблюдением, разведкой и вербовкой спортсменов для своего клуба. Спортивные скауты регулярно путешествуют по миру в поисках талантливых атлетов, которым они помогают развивать свои спортивные навыки и подобрать подходящую команду, что раскрывает их таланты. Большинство скаутов – это профессиональные спортсмены, завершившие карьеру, или опытные тренеры, хотя есть и те, кто не занимался спортом профессионально.

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      Теги: Спорт ФК Львов Футбол
      Источник: 24 Канал
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