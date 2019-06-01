Скажу лише одне: Дякую! – Сирський про захисників Світлодарської дуги

Ці люди не тільки героїчно воюють – вони ще знаходять у собі сили підтримувати добрий гумор та зразковий порядок у всьому, – генерал лейтенант Олександр Сирський.

Генерал-лейтенант Олександр Сирський перевірив бойові позиції на Світлодарській дузі. Він особисто оцінив систему вогню, бойові можливості підрозділу на випадок агресивних дій противника, загрози з боку ворога і його потенційні дії, успіхи воїнів та їхні потреби.

Читайте також: Танки йдуть зі світанком, або Перед боєм завжди є страх

Командувач дав високу оцінку організації постів спостереження, системи оборони, облаштування як позицій, так і побутових умов. Він відзначив, що, попри критично малу відстань до ворожих укріплень, у 250 метрів, та постійну напругу, – все організовано просто зразково.

Я був приємно вражений. Ретельно облаштовані траншеї, відпрацьована уся необхідна бойова документація, кожен знає свої обов'язки, роль та місце на випадок будь-якої ситуації. Воїни майстерно володіють зброєю. При цьому вони ще й зібрані, підтягнуті, охайні, підтримують себе і товаришів у доброму гуморі. За таких умов люди роблять значно більше, аніж від них можна чекати. Скажу лише одне: "Дякую". Будуть нагороди. Військові їх заслужили, – зазначив генерал-лейтенант Олександр Сирський.

Активні зіткнення на Світлодарській дузі тривають з квітня 2016 року. За інформацією з відкритих джерел, протягом 4 років постійної вогневої активності 21 український воїн віддав своє життя на цій ділянці театру бойових дій. Лише в період з 18 по 23 грудня 2016 року було знищено 42 бойовики та завдано окупантам значних санітарних втрат.

17 лютого 2019 року при черговій спробі противника атакувати наші позиції, українські військові відбили напад, захопили зброю і взяли в полон російського диверсанта. Завдяки відважним і вмілим діям наших захисників ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

Читайте також: І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"