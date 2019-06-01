12:09
1 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Покатушки и злой алабай для Медведева. Зачем космонавтам РФ батут
      Вєсті Кремля
      21:49, 31 мая
      Вести.UA: Жертвенность Авакова. Провальный рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:54, 31 мая
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Блоги Владимир Патола
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Владимир Патола

      Скажу лише одне: Дякую! – Сирський про захисників Світлодарської дуги

      52
      Командувач об’єднаних сил генерал лейтенант Олександр Сирський (зліва)
      Командувач об’єднаних сил генерал лейтенант Олександр Сирський (зліва) / Володимир Патола

      Ці люди не тільки героїчно воюють – вони ще знаходять у собі сили підтримувати добрий гумор та зразковий порядок у всьому, – генерал лейтенант Олександр Сирський.

      Генерал-лейтенант Олександр Сирський перевірив бойові позиції на Світлодарській дузі. Він особисто оцінив систему вогню, бойові можливості підрозділу на випадок агресивних дій противника, загрози з боку ворога і його потенційні дії, успіхи воїнів та їхні потреби.

      Читайте також: Танки йдуть зі світанком, або Перед боєм завжди є страх

      Командувач дав високу оцінку організації постів спостереження, системи оборони, облаштування як позицій, так і побутових умов. Він відзначив, що, попри критично малу відстань до ворожих укріплень, у 250 метрів, та постійну напругу, – все організовано просто зразково.

      Я був приємно вражений. Ретельно облаштовані траншеї, відпрацьована уся необхідна бойова документація, кожен знає свої обов'язки, роль та місце на випадок будь-якої ситуації. Воїни майстерно володіють зброєю. При цьому вони ще й зібрані, підтягнуті, охайні, підтримують себе і товаришів у доброму гуморі. За таких умов люди роблять значно більше, аніж від них можна чекати. Скажу лише одне: "Дякую". Будуть нагороди. Військові їх заслужили, – зазначив генерал-лейтенант Олександр Сирський.

      Активні зіткнення на Світлодарській дузі тривають з квітня 2016 року. За інформацією з відкритих джерел, протягом 4 років постійної вогневої активності 21 український воїн віддав своє життя на цій ділянці театру бойових дій. Лише в період з 18 по 23 грудня 2016 року було знищено 42 бойовики та завдано окупантам значних санітарних втрат.

      17 лютого 2019 року при черговій спробі противника атакувати наші позиції, українські військові відбили напад, захопили зброю і взяли в полон російського диверсанта. Завдяки відважним і вмілим діям наших захисників ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

      Читайте також: І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"

      blog_ava
      Гороскоп на 1 июня для всех знаков зодиака
      сегодня
      859
      Автор: Владимир Патола
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Публикации Александр Сирский Война
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук