Сказочные снимки озера Байкал покорили сеть: невероятные фото
Российский фотограф Кристина Макеева сделала удивительную фотосессию на озере Байкал. Сказочные снимки поражают красотой и стилем.
Байкал является самым глубоким пресноводным озером в мире. Оно расположено в горах Сибири, поэтому завораживает красотой природы. Зимой озеро замерзает, фиксируя подо льдом пузырьки воздуха. Именно это придает озеру сказочности.
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По словам Кристины Макеевой, пузырьки метана и кислорода замерзают, создавая 3D-модель космоса.
"Трещины, пузырьки воздуха, брызги на берегу – это настолько уникально и красиво, что захватывает дух. Это чистый уголок природы, уникальное, красивое и удивительное место", – рассказала Кристина Макеева.
Источник: boredpanda.com
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