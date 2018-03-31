Сказочные снимки озера Байкал покорили сеть: невероятные фото

Российский фотограф Кристина Макеева сделала удивительную фотосессию на озере Байкал. Сказочные снимки поражают красотой и стилем.

Байкал является самым глубоким пресноводным озером в мире. Оно расположено в горах Сибири, поэтому завораживает красотой природы. Зимой озеро замерзает, фиксируя подо льдом пузырьки воздуха. Именно это придает озеру сказочности.

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По словам Кристины Макеевой, пузырьки метана и кислорода замерзают, создавая 3D-модель космоса.

"Трещины, пузырьки воздуха, брызги на берегу – это настолько уникально и красиво, что захватывает дух. Это чистый уголок природы, уникальное, красивое и удивительное место", – рассказала Кристина Макеева.