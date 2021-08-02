Об этом сообщили 2 августа. Распоряжение объяснили интенсивностью заболеваемости в городе.

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Также проведут "вечеринки"

Вознаграждение за вакцинацию можно будет получить предъявив документ, удостоверяющий приобретение искусственного иммунитета. Это может быть паспорт вакцинации или сертификат о вакцинации.

Также в распоряжении поручили департаменту по вопросам местного самоуправления организовать развлекательные мероприятия для вакцинированных жителей города. Один должен быть для молодежи, другой – для пенсионеров. Людей, которые вакцинировались, будут туда впускать бесплатно. Эти мероприятия должны провести в октябре или ноябре.

Днепр – сложный город. Здесь надо не стесняться брать на себя политическую ответственность, вести за собой и показывать личный пример,

– написал о распоряжении мэр Днепра Борис Филатов.

Жесткие правила для невакцинированных

Теперь работники всех исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и заведений городского совета Днепра должны вакцинироваться против COVID-19. Те сотрудники, которые не вакцинируются до 15 октября, должны еженедельно предоставлять справку об отсутствии коронавирусной болезни.

Исключением будут лишь те, у кого есть соответствующие медицинские противопоказания. Эти люди должны предоставить своему руководству подтверждающие документы. Филатов сказал, что это правило такое, как у мэрии Нью-Йорка.



Распоряжение городского главы Днепра / Фото Днепровского горсовета

Обратите внимание! По состоянию на 1 августа на Днепропетровщине укололи 462 599 доз вакцины. Полностью вакцинированы уже 172 657 жителей области.