Скільки грошей Росія витратила на обстріли України 31 жовтня: назвали суму
31 октября 2022 , 13:33
Источник:Андрій Цаплієнко
Росія в черговий раз завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Це кошутвало країні-агресорці декілька річних бюджетів її регіонів.
400-600 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ
Саме стільки коштувала росії ранкова ракетна атака
️Рівно стільки коштують випущені по енергетичній інфраструктурі нашої держави 50 ракет Х-101/Х-555 (точна вартість залежить від кількості ракет кожного типу):
вартість ракети Х-101 становить $13 млн;
Х-555 - $7,5 млн.
Ця величезна сума перевищує половину річних бюджетів Новосибірська чи Єкатеринбурга – третього та четвертого за розмірами міст Росії.