53% українців серед опитаних групою "Рейтинг" схвалюють санкції РНБО проти голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. 44% підтримують санкції проти його телеканалів.

Об этом свидетельствует отчет о социологический опрос, опубликовано 17 мая Международный республиканским институтом (МРИ). Опрос проводила группа "Рейтинг" в марте 2021 года.

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Как украинцы относятся к санкциям против Медведчука и его СМИ

Отношение к персональным санкций в отношении Виктора Медведчука

Вполне одобряют санкции против Виктора Медведчука - 43% респондентов. Еще 10% - скорее одобряют.

В то же время почти четверть украинский - против санкций (совсем не одобряют 16%, скорее не одобряют - 8%).

При этом 23% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Интересно, что больше всего одобряют санкции жители Запада Украины - 69% всего не одобряют - 41% - на Востоке.



Отношение украинский санкции против Медведчука / Скриншот из отчета МРИ

Отношение санкции против телеканалов, связанных с Медведчуком

Поддержка санкций против телеканалов Медведчука несколько ниже - 44% респондентов.

39% не поддерживают или скорее не поддерживают санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Не ответили на вопрос 17% опрошенных.

Поддержка этих санкций также крупнейшая на Западе - 58%. Противников блокировки каналов больше на Востоке - 57%.



Отношение украинский санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK / Скриншот из отчета МРИ

Важно: указано опроса проводила социологическая группа "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине - кроме оккупированных территорий. Срок проведения: 13 - 21 марта 2021.

Методология: личные интервью по месту жительства респондентов.

Выборка: 2400 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2%.

Коротко о санкциях против Медведчука

В феврале 2021 Виктор Медведчук попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны (он не может распоряжаться имуществом и счетами). СМИ из сферы его влияния - "112 Украина", NewsOne и ZIK - заблокирован.

Заметим, что в мае Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Суд уже избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства слежения.