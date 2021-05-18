Скільки українців підтримують санкції проти Медведчука: дані соцопитування
53% українців серед опитаних групою "Рейтинг" схвалюють санкції РНБО проти голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. 44% підтримують санкції проти його телеканалів.
Источник:Міжнародний республіканський інститут
Об этом свидетельствует отчет о социологический опрос, опубликовано 17 мая Международный республиканским институтом (МРИ). Опрос проводила группа "Рейтинг" в марте 2021 года.
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Как украинцы относятся к санкциям против Медведчука и его СМИ
Отношение к персональным санкций в отношении Виктора Медведчука
- Вполне одобряют санкции против Виктора Медведчука - 43% респондентов. Еще 10% - скорее одобряют.
- В то же время почти четверть украинский - против санкций (совсем не одобряют 16%, скорее не одобряют - 8%).
- При этом 23% опрошенных не смогли ответить на вопрос.
Интересно, что больше всего одобряют санкции жители Запада Украины - 69% всего не одобряют - 41% - на Востоке.
Отношение украинский санкции против Медведчука / Скриншот из отчета МРИ
Отношение санкции против телеканалов, связанных с Медведчуком
- Поддержка санкций против телеканалов Медведчука несколько ниже - 44% респондентов.
- 39% не поддерживают или скорее не поддерживают санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Не ответили на вопрос 17% опрошенных.
Поддержка этих санкций также крупнейшая на Западе - 58%. Противников блокировки каналов больше на Востоке - 57%.
Отношение украинский санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK / Скриншот из отчета МРИ
Коротко о санкциях против Медведчука
- В феврале 2021 Виктор Медведчук попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны (он не может распоряжаться имуществом и счетами). СМИ из сферы его влияния - "112 Украина", NewsOne и ZIK - заблокирован.
- Заметим, что в мае Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Суд уже избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства слежения.
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