Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри

До вашої уваги – статистика, яку повинен побачити кожен українець.

4 червня в Міжнародний день безневинних дітей у своєму Facebook Президент України Володимир Зеленський написав, що за даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі втратили життя 147 маленьких українців: 98 хлопчиків , 49 дівчаток і поранено 363 дитини.

Зеленський також додав, що наразі близько 200 тисяч дітей є внутрішньо переміщеними особами, а статус жертв війни отримали майже 23 тисячі дітей.

Примітно, що 1 червня 2019 року прес-служба ВМС ЗСУ у Facebook повідомила, що за 5 років війни на Донбасі російські окупанти вбили понад 240 українських дітей, ще 56 – без вісти зникли.

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Раніше в доповіді ООН повідомлялося, що від початку російської агресії на сході України загинули щонайменше 91 хлопчик, 47 дівчаток, а також 149 осіб, стать яких встановити не вдалося.

У травні 2017 року на своїй сторінці у Facebook голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін повідомив, що на Донеччині з початку війни зникла безвісти 1331 дитина. Так у 2014 році зареєстровано 476 повідомлень; у 2015 році – 288; 2016 році – 400; 2017 році – 167 дітей.

Станом на 24.05.2017 поліцією Донеччини проводяться розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування 37 безвісно зниклих неповнолітніх громадян (яким на момент зникнення не виповнилося 18 років), з них 8 – ті, які на теперішній час лишаються неповнолітніми, – написав Аброськін.

А вже у липні 2017 року дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) повідомляв, що внаслідок бойових дій на Донбасі постраждали 1 млн дітей. З них 22 тисячі й досі проживають на лінії зіткнення. За офіційними даними, 68 дітей загинули, 186 отримали поранення за час конфлікту.

Утім, 28 березня 2018 року екс-президент Петро Порошенко під час всеукраїнської акції "Діти єднають Україну", трансляція якої велася на його сторінці в Facebook заявив, що з початку Антитерористичної операції на сході України загинуло 242 дитини.

242 дитини були вбиті російськими агресорами, починаючи з 2014 року, – зазначив Порошенко.

Для десятків тисяч дітей ця війна обернулася насильством – психологічним, сексуальним, фізичним. Близько 15 тисяч неповнолітніх постійно знаходяться у небезпеці та страху обстрілів з боку російського агресора. Психологічні травми, отримані ними зараз, назавжди залишаться у їхньому житті.

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