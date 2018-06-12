Сколько украинцев выбрали врача первичного звена: появились новые данные
8 миллионов украинцев уже выбрали для себя врача первичного звена в рамках общенациональной кампании "Врач для каждой семьи". Данные обнародованы по состоянию на 12 июня.
Об этом сообщает Укринформ.
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С начала общенациональной кампании "Врач для каждой семьи" 8 млн 40 тысяч 112 пациентов заключили декларации с врачами первичного звена - терапевтами, семейными врачами и педиатрами,
– говорится в сообщении.
В настоящее время в системе электронного здравоохранения E-Health зарегистрировано более 21 тысячи врачей первичного звена и более 1,2 тысячи медицинских учреждений.
Источник: 24 Канал
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