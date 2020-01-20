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      Какие зарплаты в Украине в рабочей сфере: инфографика

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      Сколько зарабатывают работники в рабочей сфере / daynews.com.ua

      Аналитики подвели итоги за 4 квартал 2019 года. Средняя зарплата в рабочих сферах в Украине составила 10 тысяч 500 гривен. Наибольшие зарплаты получают в Киевской области.

      Исследование провело OLX. Больше всего зарабатывают в транспортной отрасле – около 15 тысяч каждый месяц. При этом в Киевской области можно зарабатывать на 3 тысячи 500 гривен больше – 18 тысяч 500 гривен.

      Обратите внимание: Рейтинг роста минимальных зарплат в мире: какое место заняла Украина

      Строители в Украине получают в среднем 13 тысяч гривен, а в Львовском регионе их зарплаты самые высокие – 17 тысяч 500 гривен в месяц.

      Заметим, что в Киевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях доходы строителей также больше среднего по стране – 15 тысяч гривен.

      В 3 наиболее оплачиваемые сферы вошла отрасль производства и энергетики. Работодатели готовы платить работникам 11 тысяч гривен. Домашнему персоналу в Украине в среднем обещают 10 тысяч 500 гривен.

      На 5 позиции в рейтинге сельское хозяйство, работники за эту работу получают около 10 тысяч гривен.

      При этом в ряде областей ставки выше среднего, в частности в Кировоградской это – 15 тысяч гривен, во Львовской – 14 тысяч 500 гривен, а в Волынской – 14 тысяч гривен.

      К теме: На что украинцы больше всего тратят деньги: статистика

      В каких областях самые высокие зарплаты:

      • Киевская область – 12 тысяч 950 гривен;
      • Львовская – 11 тысяч;
      • Тернопольская – 10 тысяч 900 гривен;
      • Одесская – 10 тысяч 300 гривен;
      • Закарпатская область – 9 тысяч 900 гривен.

      зарплати робітничих сфер україна гроші
      Сколько платять в рабочих сферах / Инфографика OLX

      Какие зарплаты сейчас в Украине?
      С 1 января 2020 года "минималка" в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.

      Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Инфографика Деньги Новости Львова Новости Киева Новости Одессы Новости Закарпатья Тернополь исследования Зарплата
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