Какие зарплаты в Украине в рабочей сфере: инфографика

Аналитики подвели итоги за 4 квартал 2019 года. Средняя зарплата в рабочих сферах в Украине составила 10 тысяч 500 гривен. Наибольшие зарплаты получают в Киевской области.

Исследование провело OLX. Больше всего зарабатывают в транспортной отрасле – около 15 тысяч каждый месяц. При этом в Киевской области можно зарабатывать на 3 тысячи 500 гривен больше – 18 тысяч 500 гривен.

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Строители в Украине получают в среднем 13 тысяч гривен, а в Львовском регионе их зарплаты самые высокие – 17 тысяч 500 гривен в месяц.

Заметим, что в Киевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях доходы строителей также больше среднего по стране – 15 тысяч гривен.

В 3 наиболее оплачиваемые сферы вошла отрасль производства и энергетики. Работодатели готовы платить работникам 11 тысяч гривен. Домашнему персоналу в Украине в среднем обещают 10 тысяч 500 гривен.

На 5 позиции в рейтинге сельское хозяйство, работники за эту работу получают около 10 тысяч гривен.

При этом в ряде областей ставки выше среднего, в частности в Кировоградской это – 15 тысяч гривен, во Львовской – 14 тысяч 500 гривен, а в Волынской – 14 тысяч гривен.

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В каких областях самые высокие зарплаты:

Киевская область – 12 тысяч 950 гривен;

Львовская – 11 тысяч;

Тернопольская – 10 тысяч 900 гривен;

Одесская – 10 тысяч 300 гривен;

Закарпатская область – 9 тысяч 900 гривен.



Сколько платять в рабочих сферах / Инфографика OLX

Какие зарплаты сейчас в Украине?

С 1 января 2020 года "минималка" в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.



Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.