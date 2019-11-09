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      Склад с боеприпасами обнаружили в нескольких метрах от Шулявского моста

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      Склад с боеприпасами обнаружили в нескольких метрах от Шулявского моста

      Возле Шулявского моста обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Произошло это, когда рабочие меняли инженерные сети.

      Как рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, боеприпасы обнаружили на расстоянии 30 метров от Шулявского моста, передает официальный портал Киева.

      По его словам, на место сразу вызвали специалистов Мобильного спасательного центра ГСЧС.

      "Специалисты сейчас уже изъяли 35 снарядов различных типов времен Второй мировой войны. Работы продолжаются. В дальнейшем боеприпасы будут уничтожены в установленном порядке, а прилегающую территорию внимательно обследуют", – сообщил заместитель председателя КГГА.

      Возле Шулявского моста обнаружили склад боеприпасов: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Чрезвычайное происшествие Шулявский мост Оружие Новости Киева Новости Украины
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