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Склад с химикатами загорелся в Бельгии: эвакуировали один из крупнейших портов мира

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В порту Антверпена произошел пожар
В порту Антверпена произошел пожар / lesoir.be

Из-за пожара на складе с химикатами в Бельгии эвакуировали порт Антверпена.

Как пишут местные СМИ, утром 12 августа в городе было объявлено чрезвычайное положение.

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Известно, что пожар возник еще утром в субботу на складах, где хранят химикаты.

После измерений содержания опасных веществ в воздухе власти города приняли решение эвакуировать суда и предприятия в пределах почти 2 километра от места пожара. Также была ограничена навигация.

Утром в воскресенье спасатели сообщили, что пожар удалось локализовать.

Отмечается, что дым и продукты сгорания химикатов могут навредить здоровью жителей соседних населенных пунктов вблизи Антверпена. Жителей городков Экерен, Стаброке и Капелен просят закрывать окна и без лишней необходимости не выходить на улицу.

Водителям, которые проезжают неподалеку от места пожара, советуют отключить систему вентиляции в автомобилях.

К слову, порт в бельгийском Антверпене считают одним из крупнейших и наиболее развитых в мире, а сам город является одним из крупнейших транспортных узлов Европы.

 

Теги: химическая промышленость Пожар Бельгия
Источник: 24 Канал
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