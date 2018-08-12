Склад с химикатами загорелся в Бельгии: эвакуировали один из крупнейших портов мира

Из-за пожара на складе с химикатами в Бельгии эвакуировали порт Антверпена.

Как пишут местные СМИ, утром 12 августа в городе было объявлено чрезвычайное положение.

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Известно, что пожар возник еще утром в субботу на складах, где хранят химикаты.

После измерений содержания опасных веществ в воздухе власти города приняли решение эвакуировать суда и предприятия в пределах почти 2 километра от места пожара. Также была ограничена навигация.

Утром в воскресенье спасатели сообщили, что пожар удалось локализовать.

Port d’Anvers: l’incendie dans un entrepôt de nickel a été circonscrit https://t.co/tMRyPi1XG7 pic.twitter.com/EWlB5mE63v — Le Soir (@lesoir) 12 серпня 2018 р.

In Antwerpen is de gemeentelijke rampenfase afgekondigd naar aanleiding van een grote smeulbrand in de haven. De rook zorgt voor irritatie en geurhinder. De impact voor de bewoners is beperkt voor wie in de omgeving van Luithagen woont. https://t.co/BxcZHwRibC pic.twitter.com/LGYI4CVXme — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 12 серпня 2018 р.

Отмечается, что дым и продукты сгорания химикатов могут навредить здоровью жителей соседних населенных пунктов вблизи Антверпена. Жителей городков Экерен, Стаброке и Капелен просят закрывать окна и без лишней необходимости не выходить на улицу.

Водителям, которые проезжают неподалеку от места пожара, советуют отключить систему вентиляции в автомобилях.

К слову, порт в бельгийском Антверпене считают одним из крупнейших и наиболее развитых в мире, а сам город является одним из крупнейших транспортных узлов Европы.