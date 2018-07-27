Скниловская трагедия – самая масштабная в истории авиашоу: инфографика

16 лет назад Украину постигла страшная Скниловская трагедия. 27 июля 2002 года во время проведения авиашоу во Львове в результате падения СУ-27 погибли 78 человек, из них – 28 детей. Пострадали еще 250 человек.

Скниловская трагедия: как все было

Скниловская трагедия произошла в день юбилея авиационного корпуса ВВС Украины. В тот день посмотреть чудеса пилотирования пришли около десяти тысяч человек.

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Пилоты высшей категории Владимир Топонарь и Юрий Егоров должны были продемонстрировать фигуры на МиГ-29, однако самолет не смог вылететь во Львов. Пришлось его заменить на СУ-27. Пилоты пытались на низкой высоте выполнить полупетлю. Самолет сначала зацепил дерево, потом крылом землю, несколько раз перевернулся и влетел в толпу людей. Самолет взорвался и загорелся. Пилоты Топонарь и Егоров успели катапультироваться уже после контакта с землей и понесли лишь незначительные повреждения в результате перегрузок при катапультировании.

Около 20 машин скорой помощи и пожарные команды были направлены для спасения пострадавших. Позже на месте эпицентра катастрофы были найдены останки около 12 человек.



Скниловская трагедия: 78 погибших, 250 пострадавших

Кого привлекли к ответственности

В день трагедии тогдашний министр обороны страны Владимир Шкидченко подал рапорт об отставке, но его не принял президент Украины Леонид Кучма. Зато был освобожден от должности главнокомандующий ВВС Украины генерал-полковник Виктор Стрельников и командующий 14-го авиационного корпуса Сергей Онищенко. Еще трех других генералов, работников ведомства арестовала военная прокуратура.

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Пилоты Топонарь и Егоров не признавали вины, обвинив организаторов в том, что те не предусмотрели безопасное расстояние от зрителей. Также пилоты говорили о том, что карты для полетов не соответствовали реальности.

В конце концов, наказание за авиакатастрофу понесли около десяти человек. Пятерых посадили в тюрьму, в том числе Владимира Топонаря на 14 лет и Юрия Егорова на 8 лет. Им инкриминировали уклонение от летного задания, низкий профессионализм и халатность. Впоследствии срок пилотам сократили до восьми и трех лет соответственно.

За каждого погибшего родственникам выплатили от 10 до 100 тысяч гривен. Значительно меньшие суммы достались тем, кто получил травмы, хотя многие остались инвалидами.

Крупнейшие трагедии на авиашоу за всю историю

Скниловская трагедия стала крупнейшей в истории катастрофой на авиашоу по количеству жертв.



Крупнейшие катастрофы на авиашоу

Рамштайн, Германия (70 жертв)

До Скниловской трагедии крупнейшей катастрофой во время авиашоу было столкновение в городе Рамштайн в Германии. Трагедия произошла во время демонстрационного полета на военно-воздушной базе США 28 августа 1988 года. Сразу три из десяти итальянских реактивных самолета столкнулись и загорелись в воздухе. Один из горящих самолетов упал прямо в толпу зрителей.



В небе над Рамштайном столкнулись три самолета



В результате трагедии погибли 3 пилота и 31 зритель. В течение следующих недель от травм скончалось еще 36 человек. Еще около 400 человек получили ранения.

Фарнборо, Великобритания (65 жертв)

В Великобритании на известном авиашоу в Фарнборо 6 сентября 1952 взорвался в воздухе реактивный истребитель. Самолет упал на зрителей, погибли 65 человек. После непродолжительной паузы организаторы шоу возобновили программу.



Катастрофа в Фарнборо: истребитель упал на зрителей



Мангейм, Германия (46 жертв)

Трагедия произошла на празднике международного Дня дирижабля в Германии в городе Мангейм 11 сентября 1982.

На автомобильную магистраль упал военный вертолет США типа Giant Chinook СН 47. На борту вертолета были парашютисты из Франции, Англии и Германии. Все 46 пассажиров погибли.



Авиакатастрофа в Мангейме

Нижний Тагил, Россия (19 жертв)

В российском городе Нижний Тагил во время празднования 9 мая 1993 спортивный самолет Як-52 не смог выйти из виража и упал в центре города. Кроме пилота, погибли еще 18 человек. Десятки человек получили тяжелые ранения.



Катастрофа в Нижнем Тагиле: 9 мая самолет упал в центре города

Шорхем, Великобритания (11 жертв)

Катастрофа произошла 22 августа 2015 во время авиашоу Shoreham Airshow в английском городе Шорхем-бай-Си в в графстве Суссекс. Истребитель-бомбардировщик Hawker Hunter, выполняя маневр, врезался в шоссе вблизи взлетно-посадочной полосы. Самолет задел несколько автомобилей. Погибло 11 человек, еще 14 получили ранения.

Рино (Невада), США (11 жертв)

16 сентября 2011 в городе Рино (штат Невада, США) самолет времен Второй мировой войны Mustang P-51, за штурвалом которого находился известный 80-летний пилот Джимми Ливарда, не справился с управлением и упал на зрителей. Самолет буквально уничтожил первые ряды трибун.



Авиакатастрофа в Рино: самолет уничтожил первые ряды трибун

Причина падения так и не установлена, но известно, что пилот в последнюю секунду сумел отвести самолет от эпицентра скопления зрителей. Иначе жертв могло быть еще больше. Погибли по меньшей мере 11 человек, более 75 посетителей авиашоу пострадали, более 40 человек были доставлены в больницы.