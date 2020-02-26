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      Скольких человек Украина считает пропавшими без вести в Крыму, на Донбассе и в России

      - Читати новину українською
      Сколько пропавших без вести на Донбассе и в Крыму / GettyImages

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о том, сколько граждан Украины считают пропавшими без вести. Все они учтены в списки на следующий обмен пленными.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал цифру в пол тысячи пропавших во время форума Age of Crimea в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина. Он отметил: все их имена берут для рассмотрения на следующий обмен.

      Об обмене: Рябошапка прокомментировал возвращение обмененных экс-беркутовцев в Киев

      "Мы считаем, примерно до 500 человек, пропавших без вести... Именно поэтому мы требуем, чтобы на оккупированные территории был допущен "Красный крест", который должен проверить, кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к сожалению, уже никогда не сможет вернуться в свои семьи",
      – сказал он журналистам на полях форума в среду.

      Однако, пока неизвестно, смогут ли вообще эти люди вернуться. Именно для того, чтобы определить, находятся ли они в плену, или погибли, необходимо допустить гуманитарную миссию "Красного креста".

      Ранее Вадим Пристайко заявил, что новый обмен пленными может произойти еще до следующей встречи в нормандском формате. Последний крупный обмен состоялся в конце 2019 года.

      В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список лиц, которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он подчеркнул, что большинство из списка – крымские татары.

      Обмены пленными, которые уже состоялись

      7 сентября 2019 года провели большой обмен с Россией. Состоялся он по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      29 декабря 2019 года провели обмен с боевиками на Донбассе. Вернулись 76 украинцев, среди которых – 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Оккупированные территории Война на Донбассе Новости политики Обмен пленными
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