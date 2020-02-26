Скольких человек Украина считает пропавшими без вести в Крыму, на Донбассе и в России

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о том, сколько граждан Украины считают пропавшими без вести. Все они учтены в списки на следующий обмен пленными.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал цифру в пол тысячи пропавших во время форума Age of Crimea в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина. Он отметил: все их имена берут для рассмотрения на следующий обмен.

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"Мы считаем, примерно до 500 человек, пропавших без вести... Именно поэтому мы требуем, чтобы на оккупированные территории был допущен "Красный крест", который должен проверить, кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к сожалению, уже никогда не сможет вернуться в свои семьи",

– сказал он журналистам на полях форума в среду.

Однако, пока неизвестно, смогут ли вообще эти люди вернуться. Именно для того, чтобы определить, находятся ли они в плену, или погибли, необходимо допустить гуманитарную миссию "Красного креста".

Ранее Вадим Пристайко заявил, что новый обмен пленными может произойти еще до следующей встречи в нормандском формате. Последний крупный обмен состоялся в конце 2019 года.

В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список лиц, которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он подчеркнул, что большинство из списка – крымские татары.

Обмены пленными, которые уже состоялись

7 сентября 2019 года провели большой обмен с Россией. Состоялся он по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

29 декабря 2019 года провели обмен с боевиками на Донбассе. Вернулись 76 украинцев, среди которых – 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.