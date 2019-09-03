Скольких людей в Крыму осудили за отказ служить в армии России: официальные цифры

В аннексированном Россией Крыму привлекли к уголовной ответственности 59 человек. За то, что они отказались от службы в российской армии.

В период с 1 апреля 2015 года по 1 июля 2018 года оккупационная власть привлекла к уголовной ответственности за отказ служить 35 человек, а теперь эта цифра 59. Об этом сообщило издание УНН.

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В прокуратуре добавили, что всего с 2015 года призвано на срочную военную службу более 17 тысяч жителей Крыма.



В Крыму призывают служить в армии РФ крымских татар

В Крыму весной 2019 года прошла девятая призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек: Крым – 2800, Севастополь – 600.

Как Россия аннексировала украинский Крым?

Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В настоящее время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум по присоединению полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.