Сколько в 2021 году заработал начальник НГУ Балан, подавший в отставку из-за трагедии в Днепре
27 января 2022 , 23:29Читати новину українською
Источник:24 канал
Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку из-за трагедии в Днепре. Известно, что в 2021 году он заработал более 1,5 миллионов гривен.
Об этом 24 каналу сообщили в ГУ Нацгвардии Министерства внутренних дел в ответ на запрос.
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Сколько заработал Николай Балан
Командующему Национальной гвардии генерал-полковнику Николаю Балану за 2021 год начислено ежемесячное денежное довольствие в размере 1 563 472, 68 гривны с учетом:
- помощи на оздоровление,
- материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.
Кроме того, было начислено:
- разовую денежную помощь за участие в действиях до 5 мая – 1 491,0 гривны;
- индексацию – 2 338,03 гривны.
Трагедия в Днепре: что известно
- На заводе "Южмаш" в Днепре 27 января солдат срочной службы расстрелял своих товарищей.
- В результате этого нападения погибли 4 военных и гражданская женщина. Еще 5 человек пострадали.
- Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако впоследствии попросил прохожую позвонить в полицию.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что мужчину удалось задержать.
- Впоследствии пресс-секретарь МВД Алена Матвеева указала, что психических отклонений у стрелка не обнаружили.
- В Государственном бюро расследований заявили, что против стрелявшего в служащих нацгвардейца возбудили 3 уголовных дела. Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении.
- В ГБР добавили, что будут просить меру пресечения – содержание под стражей без возможности залога.