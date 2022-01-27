Сколько в 2021 году заработал начальник НГУ Балан, подавший в отставку из-за трагедии в Днепре

Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку из-за трагедии в Днепре. Известно, что в 2021 году он заработал более 1,5 миллионов гривен.

Об этом 24 каналу сообщили в ГУ Нацгвардии Министерства внутренних дел в ответ на запрос.

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Сколько заработал Николай Балан

Командующему Национальной гвардии генерал-полковнику Николаю Балану за 2021 год начислено ежемесячное денежное довольствие в размере 1 563 472, 68 гривны с учетом:

помощи на оздоровление,

материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Кроме того, было начислено:

разовую денежную помощь за участие в действиях до 5 мая – 1 491,0 гривны;

индексацию – 2 338,03 гривны.

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