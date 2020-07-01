По состоянию на июль 2020 года на счетах Государственного казначейства находится 75 миллиардов 701 миллион гривен. Это самый большой показатель за всю историю Украины.

Данные о сумме денег в хранилище Кабинета Министров Украины на виды Государственная казначейская служба.

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Предыдущий рекорд был в сентябре 2017 года. Тогда на счету казначейства было 63 миллиарда 151 миллон гривен. В октябре того же года сумма снизилась до 60 миллиардов 31 миллиона гривен.

Кроме того, в сентябре и октябре 2019 года сумма на счетах Госказначейства превышала 61 миллиард гривен. Во всех остальных случаях сумма была ниже 60 миллиардов гривен.

Почему так произошло

Здесь все частично связано с пандемией коронавируса. Из-за мирового кризиса правительство обязало крупнейшие государственные компании перечислить в госбюджет практически все свои "чистые" доходы.

"Приватбанк" и "Нафтогаз" сделали это в последнюю неделю июня. Крупнейший в Украине банк перечислил в госбюджет 24,4 миллиарда гривен, а топливно-энергетическая компания – 39,6 миллиарда гривен.

Правда ли, что это самая крупная сумма за всю историю

Если брать во внимание то, что национальной валютой является только гривна и все внутренние расчеты правительство осуществляет с ее помощью, тогда однозначно да. Впрочем, в эквиваленте иностранных валют – нет.

Если коротко, сейчас на счетах правительства почти 2,84 миллиарда долларов. Например, в июне 2008 года, когда курс гривны был на уровне 4,85 за доллар, на счетах было почти 3,73 миллиарда долларов. Тогда это было лишь 18 миллиардов 85 миллионов гривен.