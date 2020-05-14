Сколько денег таможня перечислила в бюджет в период карантина: суммы
Государственная таможенная служба с начала 2020 года перечислила в бюджет уже 108 миллиардов 886 миллионов гривен.
С начала карантина таможня перечислила в бюджет 49 миллиардов 329 миллионов гривен, говорится в ответе 24 канала на запрос ведомства.
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Ответ на запрос от Государственной таможенной службы 24 канала
Ранее экс-председатель ГТС Максим Нефедов рассказывал, что с начала 2020 года ежедневно таможня приносила в бюджет по 1 миллиарду гривен доходов.
При этом президент Владимир Зеленский заявлял, что Государственная таможенная служба не выполнила план таможенных поступлений в государственный бюджет. Увольнение Максима Нефедова в "Слуге народа" объяснили тем, что он не смог одолеть "большого коррупционного монстра".
Сколько доходов принесла таможня в 2019 году?
Украинская таможня в 2019 году собрала рекордную за 10 лет сумму прибыли. Государство получило 14,6 миллиарда долларов. А это – на миллиард больше, чем в 2018 году.
В целом это – второй результат за всю историю Украины после 2008 года, когда был значительный экономический рост и не было российской агрессии.