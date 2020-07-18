Сколько дохода украинцы задекларировали за 2019 год
В целом налогоплательщики в 2019 году задекларировали 94,5 миллиарда гривен дохода. Эта сумма на 11 миллиардов больше, чем в 2018 году.
Наибольшие суммы доходов задекларировали налогоплательщики в Киеве – около 43,5 миллиардов гривен, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Интересно Зеленский внес в Раду законопроект, который снижает налоги для культуры
Налоги среди других регионов:
- Днепропетровская область – 7,5 миллиардов гривен,
- Киевская область – 5,3 миллиарда гривен,
- Харьковская область – 4,6 миллиарда гривен,
- Одесская область – 4,3 миллиарда гривен.
Общая сумма налогов на 13% больше, чем в 2018 году.
Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц налогоплательщиками определены в сумме 2,7 миллиарда гривен, военного сбора – 0,4 миллиарда гривен.
В Государственной налоговой службе отметили, что значительный прирост налога к уплате определен гражданами Днепропетровщины, Киевщины и Львовщины.
В ведомстве напомнили, что последний день уплаты налоговых обязательств – 30 сентября 2020 года.