В целом налогоплательщики в 2019 году задекларировали 94,5 миллиарда гривен дохода. Эта сумма на 11 миллиардов больше, чем в 2018 году.

Наибольшие суммы доходов задекларировали налогоплательщики в Киеве – около 43,5 миллиардов гривен, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы. Интересно Зеленский внес в Раду законопроект, который снижает налоги для культуры Налоги среди других регионов: Днепропетровская область – 7,5 миллиардов гривен,

Киевская область – 5,3 миллиарда гривен,

Харьковская область – 4,6 миллиарда гривен,

Одесская область – 4,3 миллиарда гривен. Общая сумма налогов на 13% больше, чем в 2018 году. Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц налогоплательщиками определены в сумме 2,7 миллиарда гривен, военного сбора – 0,4 миллиарда гривен. В Государственной налоговой службе отметили, что значительный прирост налога к уплате определен гражданами Днепропетровщины, Киевщины и Львовщины. В ведомстве напомнили, что последний день уплаты налоговых обязательств – 30 сентября 2020 года. Интересно! Владимир Зеленский призвал ввести налог на выведенный капитал. Предыдущую версию законопроекта представили во время заседания Национального совета реформ. Следовательно, он заменит налог на прибыль, который действует в Украине сейчас.



Это поможет привлечь инвестиции, которые необходимы стране, а также детенизирует экономику и уменьшит количество налоговых проверок. Подробнее – здесь.