Украине уже перечислили первый транш по новой программе от МВФ. Однако это не все кредитные средства, которые в этом году получит Украина: еще ожидается финансовая поддержка от Евросоюза и Всемирного банка.

Украина получит в 2020 году от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Еврокомиссии кредиты на сумму свыше 5 миллиардов долларов. Транш от МВФ – это чуть больше половины общей суммы, рассказал глава Нацбанка Яков Смолий, сообщает 24 канал.

Напомним, МВФ утвердил программу для Украины: первый транш уже перечислили

Сколько кредитных денег получит Украина

О сумме кредита от МВФ в 5 миллиардов долларов было известно еще с мая. Однако это соглашение открывает и другие пути наполнения бюджета, в частности теперь есть доступ к финансированию Всемирного банка, а также Евросоюза. Первые 500 миллионов евро от последнего уже поступили на счет правительства.

Однако общая сумма кредитов почти вдвое превысит деньги из первого транша МВФ: это будет около 5 миллиардов долларов, рассказал глава Нацбанка.

Ожидается, что общий объем официального финансирования в этом году составит свыше 5 миллиардов долларов, больше половины которого – от МВФ,

– добавил Яков Смолий.

По его словам, эти средства позволят в полном объеме профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса и карантинных мероприятий.

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