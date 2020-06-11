Сколько кредитов в этом году наберет Украина от МВФ, Всемирного банка и ЕС: назвали сумму
Украине уже перечислили первый транш по новой программе от МВФ. Однако это не все кредитные средства, которые в этом году получит Украина: еще ожидается финансовая поддержка от Евросоюза и Всемирного банка.
Украина получит в 2020 году от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Еврокомиссии кредиты на сумму свыше 5 миллиардов долларов. Транш от МВФ – это чуть больше половины общей суммы, рассказал глава Нацбанка Яков Смолий, сообщает 24 канал.
Напомним, МВФ утвердил программу для Украины: первый транш уже перечислили
Сколько кредитных денег получит Украина
О сумме кредита от МВФ в 5 миллиардов долларов было известно еще с мая. Однако это соглашение открывает и другие пути наполнения бюджета, в частности теперь есть доступ к финансированию Всемирного банка, а также Евросоюза. Первые 500 миллионов евро от последнего уже поступили на счет правительства.
Однако общая сумма кредитов почти вдвое превысит деньги из первого транша МВФ: это будет около 5 миллиардов долларов, рассказал глава Нацбанка.
Ожидается, что общий объем официального финансирования в этом году составит свыше 5 миллиардов долларов, больше половины которого – от МВФ,
– добавил Яков Смолий.
По его словам, эти средства позволят в полном объеме профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса и карантинных мероприятий.
Новая программа от МВФ: главное
- 9 июня совет директоров Международного валютного фонда одобрил новую программу сотрудничества с Украиной Stand-By на сумму 5 миллиардов долларов продолжительностью 18 месяцев.
- Первый транш достигает 2,1 миллиарда долларов, он уже перечислен Украине.
- Остальная сумма будет поэтапно разделена еще на 4 транша.
- Новую программу утвердили, чтобы Украина смогла преодолеть проблемы, спровоцированные пандемией коронавируса.