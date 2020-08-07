В Украине за последний год сеть, где можно рассчитаться платежными картами, выросла на треть.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. Этому способствует расширение платежной инфраструктуры и изменения в платежных привычках людей, которые, в частности, усилились из-за введения карантина. В сообщении отмечено, что даже несмотря на карантинные ограничения, количество указанных операций выросло на 16,6%, а сумма – на 7,0%, если сравнивать с 2019 годом.

Кроме того, в Украине на 11,2% возросло количество торговых POS-терминалов (до 340,6 тысячи) по сравнению с данными по состоянию на 1 июля 2019 года. С начала 2020 года количество торговых POS-терминалов также выросло – на 5,0%,

– говорится в сообщении.

В то же время, количество операций по получению наличных в первом полугодии 2020 года уменьшилось на 12,0%.

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По состоянию на 1 июля 2020 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине составляло 71,7 миллиона штук. Это больше на 4,9%, по сравнению с январем этого года.

По данным НБУ, на сегодня распределение сети терминалов в различных регионах Украины остается неравномерным. Наименьшее количество платежных устройств на одного жителя наблюдается в Луганской и Донецкой областях и на западе страны.

Преобладают по количеству платежных карт и платежных устройств для их обслуживания: