Сколько нужно времени на подготовку выборов в ОРДЛО: ответ ЦИК

Сейчас невозможно сказать, сколько времени нужно, чтобы подготовить выборы на оккупированном Донбассе. В ЦИК отмечают, что сначала необходимо установить контроль над этими территориями и восстановить там работу государственных органов Украины.

Перед проведением выборов на оккупированном Донбассе нужно решить много вопросов, требующих законодательного регулирования. Об этом сообщил председатель ЦИК Олег Диденко, информирует "Радио Свобода".

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Для проведения демократических выборов необходимо также надлежащее функционирование на соответствующих территориях правоохранительных органов, органов, которые будут обеспечивать безопасность, судов, банковских учреждений, украинских средств массовой информации и политических партий,

– сообщил Диденко.

В ЦИК отмечают, что подготовка к выборам в ОРДЛО значительно сложнее по сравнению с подготовкой к местным выборам в обычных условиях. Нужно, в частности:

восстановить и актуализировать сведения Государственного реестра избирателей на этих территориях;

проанализировать фактическое состояние помещений участковых избирательных комиссий;

обеспечить комиссии необходимыми помещениями (ведь многие из помещений могут оказаться разрушенными);

обеспечить комиссии оборудованием, транспортом, связью, охраной.

При каких условиях могут состояться выборы на Донбассе

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

На территории Донбасса выборы могут состояться лишь в том случае, если Украина вернет контроль над восточной границей и получит подтверждение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о возможности проведения демократических выборов.

По украинскому законодательству подготовка к выборам должна начаться за 60 дней. В общем до 3 октября должна начаться кампания местных выборов, но до этого ОБСЕ должна дать свою оценку.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала