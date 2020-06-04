Пока неизвестно, когда Украина откроет границы для иностранцев, поэтому прогнозируют развитие внутреннего туризма. Стоит осознавать, что украинские туристы тратят значительно меньше, от этого прибыль от туристического бизнеса может быть в разы меньше по сравнению с 2019 годом. Основными туристическими направлениями в Украине на протяжении многих лет остаются Львов, Одесса и Киев.

В 2019 году в Украину из разных стран прибыло более 13 миллионов туристов, отмечает КМУ. Чаще всего в Украину приезжают туристы из Турции, США, Германии, Великобритании, Польши, Франции, Беларуси.

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Сколько же тратят туристы в Украине

В течение одного дня, туристы из Турции тратят 115 евро, от 93 до 95 евро тратят американцы, немцы, британцы соответственно.

Французы тратят 64 евро, а белорусы – 58 евро. Украинцы же тратят меньше всего – 30 евро.



Сколько тратят иностранные туристы в Украине / Инфографика 24 канала

Когда можно будет путешествовать?

С 15 июня по определенным правилам могут позволить путешествия в страны ЕС. Также Турция с 1 июля откроет границы для украинцев.

Несмотря на это министр инфраструктуры Владислав Криклий прогнозирует, что из-за пандемии коронавируса в мире, наибольшую популярность приобретет внутренний туризм. Поэтому в Украине обещают запустить дополнительные поезда на курортные направления.