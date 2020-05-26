Сколько пассажиров проехались в киевском метро после открытия

Киевский метрополитен 25 мая возобновил свою работу после карантина. Однако пассажиров там значительно меньше, чем было в докарантинные времена.

За первый день работы после карантина метрополитеном воспользовалось 310 тысяч пассажиров. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

К слову Как будет работать метро в Киеве в условиях карантина

Стоит отметить, что в 4,38 раза меньше среднесуточный показатель 2019 года. Такие данные приводит "Интерфакс-Украина". В 2019 году было перевезено 495,3 миллиона пассажиров, около 1,36 миллиона пассажиров за день.

Восстановление работы метро в Киеве: главное

В Киеве с 25 мая заработал городской метрополитен. Он был закрыт с 17 марта из-за карантина.

При возобновлении работы метро установили ряд ограничений:

масочный режим,

пассажирам рекомендуется пользоваться перчатками,

соблюдать дистанцию,

оплачивать проезд бесконтактно.

Людей без масок или с симптомами респираторных заболеваний в метро не пускают.