Пандемия коронавируса полностью остановила туризм в мае 2020 года. Всего с начала вспышки болезни туристический бизнес потерял около 320 миллиардов долларов.

В мае количество международных туристов сократилось на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Всемирной туристической организации ООН.

Актуально ЕС оставит закрытыми границы еще на 2 недели, – СМИ

Эксперты считают, что для туризма убытки из-за пандемии COVID-19 уже в три раза превысили последствия глобального экономического кризиса 2009 года.

Несколько фактов:

Почти полное закрытие границ привело к падению туристических потоков на 98% в мае 2020 года.

В целом количество туристов сократилось на 300 миллионов.

Потери в деньгах – около 320 миллиардов долларов международных туристических поступлений.

Ситуация с туризмом оставила миллионы людей без работы и денег. В ООН призывают страны определять приоритетность здравоохранения, защищая рабочие места и бизнес.

Когда туризм восстановится

Туризм уже начал медленно восстанавливаться. В то же время эксперты прогнозируют, что полностью международный туризм вернется в привычный темп лишь во второй половине 2021 года.

Заметим, что Европейский Союз планирует оставить свои границы закрытыми еще минимум на две недели для граждан большинства стран мира. В частности, решение касается и Украины.



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