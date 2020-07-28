Последствия коронавируса: потери мирового туризма из-за пандемии
Пандемия коронавируса полностью остановила туризм в мае 2020 года. Всего с начала вспышки болезни туристический бизнес потерял около 320 миллиардов долларов.
В мае количество международных туристов сократилось на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Всемирной туристической организации ООН.
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Эксперты считают, что для туризма убытки из-за пандемии COVID-19 уже в три раза превысили последствия глобального экономического кризиса 2009 года.
Несколько фактов:
- Почти полное закрытие границ привело к падению туристических потоков на 98% в мае 2020 года.
- В целом количество туристов сократилось на 300 миллионов.
- Потери в деньгах – около 320 миллиардов долларов международных туристических поступлений.
Ситуация с туризмом оставила миллионы людей без работы и денег. В ООН призывают страны определять приоритетность здравоохранения, защищая рабочие места и бизнес.
Когда туризм восстановится
Туризм уже начал медленно восстанавливаться. В то же время эксперты прогнозируют, что полностью международный туризм вернется в привычный темп лишь во второй половине 2021 года.