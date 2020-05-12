Сколько потеряли украинские магазины и ТРЦ за время карантина: сумма

Карантин в Украине длился с 12 марта. За два месяца, пока его не ослабили, украинская экономика понесла значительные потери.

За два месяца карантина, которые прошли (с 12 марта по 11 мая), торгово-развлекательные центры потеряли около 7 миллиардов гривен только арендных поступлений. Такие данные приводят в Украинском совете торговых центров (УРТЦ) в комментарии "Интерфакс-Украина".

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Еще большие потери – у арендаторов торговых центров – более 50 миллиардов гривен товарооборота. Вместе с ними пострадали и обслуживающие компании.

При этом потеряли даже те магазины в ТРЦ, которые работали во время карантина – от 15% у супермаркетов до 50% и более у магазинов связи, бытовой химии и зоотоваров.

Однако отток арендаторов в ТРЦ не был отмечен. В УРТЦ это связывают с тем, что на время закрытия ТРЦ арендная плата не начислялась.

"В период, когда ТЦ закрыт и аренду не начисляют, нелогично разрывать договор аренды и бросать магазин, в который вложены большие деньги, так как практически никаких затрат бизнес не несет. После начала работы, когда многие столкнутся с необходимостью платить в полном объеме аренду и зарплату, многие торговые предприятия могут закрыться", – предполагает председатель УРТЦ Максим Гаврюшин.

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Поэтому он ожидает, что в успешных ТРЦ свободных арендных мест не будет. Зато у менее успешных их может быть 10-20%.

Сколько магазинов в ТРЦ открылось после карантина

В Украине с 11 мая начали работу магазины в торговых центрах (за исключением Киева, Львова и Черновицкой области). В первый день после карантина открылось около 90% арендаторов, которым разрешено работать (кроме развлекательных заведений и заведений общественного питания).

Некоторые арендаторы отмечают высокую конверсию и средний чек выше, чем обычно, сообщили в УРТЦ.



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