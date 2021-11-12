Терехов больше всех вместе взятых: сколько потратили кандидаты выборов мэра Харькова

В Харькове 31 октября избрали нового мэра города. Им стал Игорь Терехов, который набрал 50,66% голосов избирателей. Стало известно, сколько денег он и другие кандидаты потратили на предвыборную агитацию.

Общая сумма избирательных фондов всех кандидатов составляла более 16 миллионов. Однако были и те, кто не вложил в борьбу ни копейки.

Заметьте Игорь Терехов официально стал мэром Харькова

Сколько потратил победитель

Самая дорогая кампания была у победителя выборов. Игорь Терехов потратил на нее около 13 миллионов. Из них 9 миллионов пошли на наружную рекламу, а остальные суммы на рекламу в СМИ, онлайн-агитацию и изготовление агитационных материалов.

Кроме того, кандидат заказал буклеты, блокноты, календари, браслеты, коллекционные чашки, плакаты, открытки, агитационные сумки с лого. Кроме этого, оплатили создание видеороликов и печать газет "Успешный Харьков".

Расходы выдвиженца "Европейской Солидарности"

Второй по размеру избирательный фонд был у выдвиженца партии "Европейская Солидарность" Александра Скорика. Общая сумма фонда политика – 1 миллион 729 тысяч 317 гривен. Все эти средства поступили от местной организации его партии.

Больше всего в предвыборной агитации он использовал СМИ и наружную рекламу. На использование медиа Скорик потратил 672 тысячи гривен. А вот на наружную рекламу у его кампании ушло 641 тысяча гривен.

Сколько потратил Добкин и другие

А вот Михаил Добкин потратил на предвыборную агитацию всего 473 тысячи гривен. Из них большинство денег ушло на изготовление агитационных материалов. Следует отметить, что этот политик являлся основным оппонентом Терехова. Он набрал 82 тысячи голосов избирателей.

Приблизительно такую ​​же сумму потратил самовыдвиженец Константин Немичев – 457 704 гривны. Половина этих средств пошла на производство агитационной продукции. Следующим в "рейтинге расходов" был Дмитрий Маринин. Фонд кампании самовыдвиженца составил 131 тысячу гривен. Остальные кандидаты потратили менее 100 тысяч гривен.

Вообще не платили за рекламу Валерий Говоров и Виктор Величков. А кандидат Сергей Ряпов вообще не создавал избирательный фонд.



Сравнение избирательных фондов кандидатов / Инфографика ОПОРА