Сколько потратили туристы в Украине за 2019 год: неожиданные цифры

Одна из отраслей, наиболее пострадавшая из-за пандемии коронавируса, это туризм. Ведь карантин полностью прикрыл заработки в этой сфере, в которой, между прочим, работают почти миллион человек. И для Украины это были немалые поступления. В 2019 году доходы от туризма составили практически десятую часть ВВП страны.

Подробнее о том, какие суммы потратили иностранцы в Украине за 2019 год и о самых популярных местах среди туристов – в программе "Цифра" на 24 канале, согласно данным Государственного агентства развития туризма.

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За 2019 год иностранные туристы потратили в Украине 1,27 миллиарда евро. В общем нашу страну посетили 13,6 миллиона туристов из разных стран мира.



Более 13 миллионов иностранных туристов приехали в Украину в 2019 году / Скриншот из видео

Туристы из каких стран потратили больше всего средств

Наибольшую сумму за день тратили граждане Турции. Ежедневно они оставляли в Украине 115 евро.

На второй строчке щедрости – американцы. Граждане США позволяли себе потратить в Украине 95 евро за сутки.

И третье место заняли немцы. Их расходы составили 94 евро за сутки.

Отметим, что в рейтинг расходов иностранных туристов за день пребывания также вошли британцы (93 евро), поляки (86 евро), французы (64 евро).



Туристы из Турции, США и Германии потратили больше всего в Украине / Скриншот из видео

Зато меньше всего среди самых популярных визитеров Украины тратили белорусы – 58 евро за день.

Если говорить об украинцах в Украине, то среднестатистический отечественный турист тратит 30 евро за сутки.

Популярные места в Украине

Основными туристическими направлениями среди посетителей в Украине в 2019 году стали Киев, Одесса и Львов.

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