Сколько потратили туристы в Украине за 2019 год: неожиданные цифры
Одна из отраслей, наиболее пострадавшая из-за пандемии коронавируса, это туризм. Ведь карантин полностью прикрыл заработки в этой сфере, в которой, между прочим, работают почти миллион человек. И для Украины это были немалые поступления. В 2019 году доходы от туризма составили практически десятую часть ВВП страны.
Подробнее о том, какие суммы потратили иностранцы в Украине за 2019 год и о самых популярных местах среди туристов – в программе "Цифра" на 24 канале, согласно данным Государственного агентства развития туризма.
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За 2019 год иностранные туристы потратили в Украине 1,27 миллиарда евро. В общем нашу страну посетили 13,6 миллиона туристов из разных стран мира.
Более 13 миллионов иностранных туристов приехали в Украину в 2019 году / Скриншот из видео
Туристы из каких стран потратили больше всего средств
- Наибольшую сумму за день тратили граждане Турции. Ежедневно они оставляли в Украине 115 евро.
- На второй строчке щедрости – американцы. Граждане США позволяли себе потратить в Украине 95 евро за сутки.
- И третье место заняли немцы. Их расходы составили 94 евро за сутки.
Отметим, что в рейтинг расходов иностранных туристов за день пребывания также вошли британцы (93 евро), поляки (86 евро), французы (64 евро).
Туристы из Турции, США и Германии потратили больше всего в Украине / Скриншот из видео
Зато меньше всего среди самых популярных визитеров Украины тратили белорусы – 58 евро за день.
Если говорить об украинцах в Украине, то среднестатистический отечественный турист тратит 30 евро за сутки.
Популярные места в Украине
Основными туристическими направлениями среди посетителей в Украине в 2019 году стали Киев, Одесса и Львов.
Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.
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