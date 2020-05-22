Сколько сэкономили и на чем потеряли из-за карантина в Украине: объяснение эксперта

Карантин стоил Украине 53,5 миллиарда долларов. Если бы не вводили ограничительные меры, то потери экономики достигли бы 54 миллиардов долларов, а это треть ВВП страны.

Как сэкономили полмиллиарда долларов и как быстро восстановится экономика – в эфире 24 канала рассказала вице-президентка Киевской школы экономики Наталья Шаповал.

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Как делали расчеты потерь

По словам эксперта, сделали оценку экономического эффекта от внедрения карантина.

"Для этого мы использовали анализ затрат и выгод. Мы сравнили, сколько сэкономили вследствие того, что спасли 120 тысяч человеческих жизней и сколько потерял ВВП из-за внедрения карантина", – пояснила Шаповал.

Экономические потери

Она отметила, что также есть экономические потери. Это разница между сценариями, который прогнозировали в Минэкономики или МВФ. Они предполагали, что ВВП в 2020 году упадет от 4,2% до 7,7% из-за карантина и кризисной ситуации. Однако экономист отметила, что даже без карантина падение было бы значительным.

Мы проанализировали: если бы карантин не вводили, то ВВП упало бы вдвое меньше. Это падение все равно бы произошло, потому что Украина зависима от внешних рынков, половина ВВП – это экспорт,

– сказала Шаповал.

Она добавила: "Карантин позволяет людям "пересидеть". Затем восстановление экономики станет быстрее".

Справка. Падение ВВП приводит к снижению инвестиционного и внешнего спроса, сокращению объемов транзита газа и введению карантина.

Как быстро восстановится экономика

Шаповал считает, что восстановление экономики зависит от нашего государства и от других стран мира. По словам эксперта, есть 2 главных фактора:

► Как другие страны будут восстанавливаться. Если они будут быстро расти, будет работать экспорт и наше ВВП тоже будет обновляться.

► Ожидания населения. Если правительственная политика будет стимулировать позитивные ожидания, то есть ослабится карантин, то экономика будет быстро выходить из кризиса. Если текущие программы правительства не справятся, то экономика будет восстанавливаться медленнее.

Подробнее смотрите в видео 24 канала о потерях экономики из-за карантина:​