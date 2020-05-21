Если бы карантин не ввели, финансово Украина потеряла бы практически такую же сумму

В Киевской школе экономики оценивают потери Украины от введения карантина в 53,5 миллиарда долларов. Вместе с тем, по оценке, без введения карантина потери могли быть еще больше.

Такую оценку экономических потерь от пандемии коронавируса озвучил Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики и экс-министр экономики Украины, сообщает 24 канал.

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Снятие карантина при максимальной смертности от коронавируса стоило бы Украине 54 миллиарда долларов. С другой стороны сейчас эти потери составляют примерно 53,5 миллиарда долларов,

– сообщил экс-министр.

Здесь говорится не только о потерях государственного бюджета, а всей страны. То есть, сюда учтены деньги, которые из-за закрытия бизнеса не заработал бизнес, из-за остановки транспорта не получили перевозчики и тому подобное.

В разрезе государства это более трети ВВП государства, который в 2019 году составляет около 139 миллиардов долларов. Вместе с тем это более как годовой бюджет государства, что в прошлом году в конвертации составил около 42 миллиардов долларов.

По словам Тимофея Милованова, то, что Украина смогла сохранить благодаря карантину, примерно равено тому, что она из-за его введения потеряла. Это с экономической точки зрения, а с этической – важно было сохранить жизни людей.

К слову, ранее в США потери всего мира от пандемии коронавируса оценили в 9 триллионов долларов. Таким образом доля Украины в этой сумме составляет менее 0,6%.

Карантин в Украине: коротко

Он начался еще с 12 марта 2020 года в ответ на распространение коронавируса в Европе. Сначала ограничения должны были продолжаться до 3 апреля, но затем их продолжали еще 4 раза:

до 24 апреля;

до 11 мая;

до 22 мая;

до 22 июня.

Впрочем во время последних двух пролонгирований карантина так же снимали и часть ограничений. Поэтому экономика постепенно начинает выходить из стагнации.