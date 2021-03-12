Количество граждан Украины, которые имеют действительные виды на жительство в Польше, превысило 250 тысяч. В основном украинцы находятся на польской территории в течение короткого времени на основе безвизового режима или на основании виз.

Об этом сообщил представитель польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк. Большинство из этих людей хотят остаться в Польше на длительный период.

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Об этом свидетельствует растущие количество заявлений на получение вида на жительство и группа людей, которые уже имеют такие документы,

– сказал Дудзяк.

Около 80% украинцев в Польше имеют разрешение на временное проживание. Действие документа – максимум три года.

Основания для получения разрешения:

73% случаев – прием на работу,

12% – семейные обстоятельства,

5% – образование.

Самые популярные воеводства среди украинцев:

Мазовецкое – 52 тысячи человек,

Малопольское – 31 тысяча,

Великопольское – 29 тысяч.

Возраст украинцев с действительными картами пребывания:

61% – в возрасте от 18 до 40 лет,

12% – дети и подростки,

27% – люди после 40 лет.

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Обратите внимание! В Управлении по делам иностранцев отмечают, что эта информация не касается тех украинцев, которые находятся в стране на основании безвиза или виз. Также сюда не попали те, кому вид на жительство продлили из-за карантина.