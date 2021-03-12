Сколько украинцев имеют действительные виды на жительство в Польше
Количество граждан Украины, которые имеют действительные виды на жительство в Польше, превысило 250 тысяч. В основном украинцы находятся на польской территории в течение короткого времени на основе безвизового режима или на основании виз.
Источник:"Польское радио"
Об этом сообщил представитель польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк. Большинство из этих людей хотят остаться в Польше на длительный период.
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Об этом свидетельствует растущие количество заявлений на получение вида на жительство и группа людей, которые уже имеют такие документы,
– сказал Дудзяк.
Около 80% украинцев в Польше имеют разрешение на временное проживание. Действие документа – максимум три года.
Основания для получения разрешения:
- 73% случаев – прием на работу,
- 12% – семейные обстоятельства,
- 5% – образование.
Самые популярные воеводства среди украинцев:
- Мазовецкое – 52 тысячи человек,
- Малопольское – 31 тысяча,
- Великопольское – 29 тысяч.
Возраст украинцев с действительными картами пребывания:
- 61% – в возрасте от 18 до 40 лет,
- 12% – дети и подростки,
- 27% – люди после 40 лет.
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