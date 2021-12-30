Сколько украинцев получили бустерную прививку против COVID-19

30 декабря 2021 , 09:13
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Источник:

Минздрав

В Украине против коронавируса вакцинировали более 43% населения. За сутки количество привитых выросло более чем на 117 тысяч.

Суточная статистика вакцинации

117 042 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1392 человека.

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Прививки проводили 883 мобильные бригады по иммунизации, 3 357 пункта прививки и 461 центр вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании против COVID-19 привито 14 671 169 человек, в том числе получили:

  • первую дозу – 14 671 167 человек,
  • две дозы – 13 625 553 человека,
  • дополнительную дозу – 3 302 человека,
  • бустерную дозу – 3 672 человека.

Всего проведено 28 303 694 прививки.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что до конца года вакцинацией охватят более 50% взрослого населения. В то же время в странах ЕС уже вакцинировали более 78% взрослого населения.

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Какими вакцинами иммунизировали украинцев

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 295 354,
  • Coronavac – 4 781 204,
  • AstraZeneca – 1 620 210,
  • Moderna – 1 466 534,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.


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Автор: Анастасія Лукашевська