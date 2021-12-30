Сколько украинцев получили бустерную прививку против COVID-19

В Украине против коронавируса вакцинировали более 43% населения. За сутки количество привитых выросло более чем на 117 тысяч.

Суточная статистика вакцинации

117 042 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1392 человека.

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Прививки проводили 883 мобильные бригады по иммунизации, 3 357 пункта прививки и 461 центр вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании против COVID-19 привито 14 671 169 человек, в том числе получили:

первую дозу – 14 671 167 человек,

две дозы – 13 625 553 человека,

дополнительную дозу – 3 302 человека,

бустерную дозу – 3 672 человека.

Всего проведено 28 303 694 прививки.

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Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 295 354,

Coronavac – 4 781 204,

AstraZeneca – 1 620 210,

Moderna – 1 466 534,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



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