Сколько украинцев получили бустерную прививку против COVID-19
Источник:Минздрав
В Украине против коронавируса вакцинировали более 43% населения. За сутки количество привитых выросло более чем на 117 тысяч.
Суточная статистика вакцинации
117 042 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1392 человека.
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Прививки проводили 883 мобильные бригады по иммунизации, 3 357 пункта прививки и 461 центр вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании против COVID-19 привито 14 671 169 человек, в том числе получили:
- первую дозу – 14 671 167 человек,
- две дозы – 13 625 553 человека,
- дополнительную дозу – 3 302 человека,
- бустерную дозу – 3 672 человека.
Всего проведено 28 303 694 прививки.Обратите внимание! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что до конца года вакцинацией охватят более 50% взрослого населения. В то же время в странах ЕС уже вакцинировали более 78% взрослого населения.
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- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 295 354,
- Coronavac – 4 781 204,
- AstraZeneca – 1 620 210,
- Moderna – 1 466 534,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
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