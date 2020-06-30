Сколько украинцев работает без трудовой книжки
Госстат назвал количество украинцев , которые в первом квартале 2020 года работали без трудовой книжки. Каждый пятый не был устроен на работе официально.
Количество неформально занятого населения в возрасте 15 – 70 лет в первом квартале 2020 года составило 3 миллиона 404 тысяч человек, информирует Государственная служба статистики Украины.
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Это 20,6% от общей численности работающих украинцев этого возраста,
– говорится в сообщении.
По информации ведомства, неформально занятые украинцы
- работали по найму – 1 миллион 510 тысяч человек;
- не по найму – 1 миллион 894 тысяч.
За последний квартал количество украинцев, которые работают без трудовой книжки, уменьшилось на 1,6%. В 2019 году таких было 3 миллиона 460,4 тысячи.
Ситуация с безработицей в Украине
- В июне 2020 года ситуация на рынке труда несколько стабилизировалась.
- За период карантина Государственная служба занятости помогла трудоустроить 156 тысяч человек.