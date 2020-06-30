Госстат назвал количество украинцев , которые в первом квартале 2020 года работали без трудовой книжки. Каждый пятый не был устроен на работе официально.

Количество неформально занятого населения в возрасте 15 – 70 лет в первом квартале 2020 года составило 3 ​​миллиона 404 тысяч человек, информирует Государственная служба статистики Украины.

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Это 20,6% от общей численности работающих украинцев этого возраста,

– говорится в сообщении.

По информации ведомства, неформально занятые украинцы

работали по найму – 1 миллион 510 тысяч человек;

не по найму – 1 миллион 894 тысяч.

За последний квартал количество украинцев, которые работают без трудовой книжки, уменьшилось на 1,6%. В 2019 году таких было 3 миллиона 460,4 тысячи.

Обратите внимание! Количество занятого населения в I квартале 2020 года в возрасте 15 – 70 лет составляло 16 миллионов 500 тысяч человек, а безработных – 1,5 миллиона.

Ситуация с безработицей в Украине