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Сколько украинцев влезли в долги из-за карантина: инфографика

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Почти 6% украинцев имеют большие долги
Почти 6% украинцев имеют большие долги / slk.kh.ua

Более 50% украинцев за период карантина не имеют никаких долгов, а небольшие долги появились у 24%.

Из-за пандемии страны ввели карантин и почти у 6% украинцев появились большие долги с начала карантина – сообщает 24 канал, по данным всеукраинского социологического исследования, которое проводилось в мае.

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У кого из украинцев появились долги во время карантина

  • большие долги – 5,7%;
  • небольшие – 24%;
  • не имеют долгов – 59,7%;
  • 8,3% сами давали в долг;
  • 2,3% опрошенных не определились с ответом про собственные долги.

Чи з'явилися в українців борги за час карантину / інфографіка 24 канал
Появились ли у украинцев долги за время карантина / Инфографика 24 канала

Больше всего, большие долги появились у людей в возрасте от 30 до 39 лет – более 10%, а вот меньше – это у граждан возрастной категории 60+ (1,2%).

В селе давали в долг – 13% опрашиваемых, когда в городе – 7%. Также с начала карантина большие долги появились у жителей города – свыше 6%, а в селе меньше 4%.

Исследование проводилось компанией Active Group с 10 по 12 мая 2020 года. Всего опрошено 1523 респондента.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Деньги Карантин в Украине 2020 Инфографика
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