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Сколько в Украине миллионеров и какую сумму налогов они должны заплатить

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Миллионеры в Украине
Миллионеры в Украине / znaj.ua

В Украине продолжается декларация доходов граждан за 2019 год. Пока же было подано более 200 тысяч деклараций.

Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 миллиарда гривен. Затем из них украинцы должны уплатить 871 миллион гривен налога на доходы физических лиц, и еще почти 120 миллионов гривен военного сбора. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

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Сколько украинцев получили более миллиона гривен дохода за год

Доходы в сумме более 1 миллиона гривен задекларировали 3150 граждан. Они должны уплатить 393 миллиона гривен налога и свыше 47 миллионов гривен военного сбора.

Важно! Речь идет о лицах, получивших более одного миллиона гривен прибыли в 2019 году, а не лицах, чье состояние оценивается в более миллиона гривен. Поэтому количество миллионеров в Украине может быть другим.

Где в Украине живет больше всего миллионеров

Наибольшее количество лиц, получивших доходы более миллиона гривен и уже подавших декларации – в Киеве – почти 1,2 тысячи человек. Харьковская и Днепропетровская области имеют 278 и 270 миллионеров соответственно.

Стоит отметить, что эти данные – согласно декларациям, которые подали в течение января – апреля 2020 года. Кампанию декларирования доходов, полученных в 2019 году, продлили до 1 июля 2020 года. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах – 30 июня 2020 года.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Государственная налоговая служба Налоги
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