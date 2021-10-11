Мол, рассчитывали получить больше – примерно 16,5 миллиона. Об этом сообщили на аппаратном заседании горсовета, которое состоялось 11 октября.

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В прошлые годы было больше

Отчитывался о размере поступлений начальник управления инженерной защиты территории города и развития побережья Виталий Парфенов. Он отметил, что речь идет об аренде искусственных берегозащитных сооружений.

Чиновник озвучивал сумму, поступившую до 1 октября. Также он рассказал, сколько зарабатывали на этом в прошлые годы:

15,5 миллиона в 2020 году;

примерно 15,1 миллиона в 2019 году.

Тоже об аренде земли Одессы

В конце лета в мэрии Одессы решили проверить арендаторов коммунальной земли на территории гидропарка "Лузановка". Впоследствии ответственные за это лица сообщили, что выявили достаточно много нарушений. По 7 договорам аренды участков общей площадью 262 квадратных метров предприниматели фактически заняли 574 метра парковой территории.

Кроме этого, примерно 399 квадратных метров заняли кафе "Лето", таверна "Лев" и кафе "Сканди". Они это сделали вообще без каких-то документов. Когда одно из заведений приехали снять журналисты, на них набросились неизвестные.