Сколько будет зарабатывать Ребров в "Ференцвароше"

Сергей Ребров, который возглавил венгерский "Ференцварош", будет зарабатывать значительно меньше, чем в предыдущем клубе – "Аль Ахли" из Саудовской Аравии.

По данным Sport.ua зарплата Реброва за сезон составит 1,5 миллиона евро. При этом официально детали соглашения Реброва и венгерского клуба не разглашаются.

Читайте также: И смех, и грех. Стало известно, сколько зарабатывают тренеры "Шахтера", "Динамо" и других клубов

Стоит отметить, что в "Аль Ахли" Ребров зарабатывал 2,4 миллиона евро за сезон.

Напомним, в среду, 22 августа, Сергей Ребров официально возглавил "Ференцварош". Добавим, что в команде выступает украинец Иван Петряк, который уже отличился трижды за пять матчев в клубе из Будапешта.

До этого СМИ писали, что Ребров может возглавить польскую "Легию", но стороны не договорились относительно размера зарплаты.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24