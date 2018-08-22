16:57
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 14°C
  • четверг
    23°C 11°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. Поплавский подался в доктора. Медиаимперия Медведчука
Вєсті.UA
21:03, 21 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сколько будет зарабатывать Ребров в "Ференцвароше"

27 Читати новину українською
Сергей Ребров
Сергей Ребров

Сергей Ребров, который возглавил венгерский "Ференцварош", будет зарабатывать значительно меньше, чем в предыдущем клубе – "Аль Ахли" из Саудовской Аравии.

По данным Sport.ua зарплата Реброва за сезон составит 1,5 миллиона евро. При этом официально детали соглашения Реброва и венгерского клуба не разглашаются.

Читайте также: И смех, и грех. Стало известно, сколько зарабатывают тренеры "Шахтера", "Динамо" и других клубов

Стоит отметить, что в "Аль Ахли" Ребров зарабатывал 2,4 миллиона евро за сезон.

Напомним, в среду, 22 августа, Сергей Ребров официально возглавил "Ференцварош". Добавим, что в команде выступает украинец Иван Петряк, который уже отличился трижды за пять матчев в клубе из Будапешта.

До этого СМИ писали, что Ребров может возглавить польскую "Легию", но стороны не договорились относительно размера зарплаты.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 11:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами
 16 сентября 2012 , 14:53
Ана Иванович прекратила поход за третьим титулом в Ladies Linz
 12 октября 2012 , 22:00
Вероятность того, что у России отберут Чемпионат мира, выросла вдвое
 10 сентября 2014 , 23:23
Экс-президент ПФЛ: В Европе давно научились "наклонять" таких умников, как Курченко
 13 апреля 2015 , 16:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук