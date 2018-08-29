Сколько белковой пищи нужно употреблять в день

Белок необходим организму для работы органов и синтезирования обменных процессов. Во время похудения, сушки и для обычного рациона установлена разная суточная норма.

Суточная норма белка для нормальной жизнедеятельности определяется начальной массой тела человека, передает Мed2.

Как отмечают специалисты, человек должен потреблять 0,8-1 грамм белковой пищи на 1 килограмм массы тела.

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Если вы активно ходите в спортзал или работаете на тяжелой физической работе – необходимо потреблять не менее 1 грамма чистого белка на 1 кг массы тела.

Во время похудения рекомендуют есть много белка, ведь для его переваривания организм тратит много энергии, а это помогает быстрее похудеть. Количество белка, которое нужно съедать в день для похудения, составляет 1,5-2 грамма на 1 килограмм веса.

Тем, у кого масса тела более 100 кг – не стоит увеличивать норму, ведь могут возникнуть проблемы с почками.

Количество белка, которое нужно съедать в день при интенсивных тренировках и для сушки тела, составляет 1,8-2,2 грамма на 1 килограмм массы тела. Белок находится в мясе, рыбе, бобовых, яйцах и других продуктах.

Что такое сушка тела?

Это усиленное уменьшения жировой прослойки до критической отметки – остается только количество жира, которое требуется для теплового обмена.

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