Сколько болельщиков приехали в Украину на финал Лиги Чемпионов УЕФА: цифра от пограничников

Украинские пограничники уже встретили и оформили почти 10 тысяч граждан, которые приехали на финал Лиги Чемпионов УЕФА. При этом только за последние сутки – 7 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Также, по результатам дополнительной проверки, не пропущены 6 граждан.

Основной поток приходится на столичные аэропорты. Однако не одиночное прибытие граждан также фиксируется через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами ЕС,

– говорится в сообщении.

Сегодня, 26 мая, пограничники уже начали встречать основной поток чартеров с болельщиками, также до обеда ожидается массовое прибытие автобусами, преимущественно через западный участок границы.

В целом пограничники готовы к встрече гостей праздника в 26 воздушных, 51 автомобильном и 53 железнодорожных пунктах пропуска. Для обеспечения пограничного контроля в основных пунктах пропуска одновременно задействованы 800 пограничников. Также около 600 находятся в резерве. Кроме того, на дежурстве находятся около 100 инструкторов-пограничников со служебными собаками, 15 из которых – в столичном "Борисполе".