Сколько будет стоить 65-дюймовый игровой монитор от NVIDIA: шокирующая цифра

Одним из главных анонсов NVIDIA на январской выставке CES 2018 стала инициатива Big Format Gaming Displays (BFGD), в рамках которой чипмейкер из Санта-Клары вместе со своими партнерами намерен вывести на рынок "идеальная игровые мониторы". К сожалению, до рыночного дебюта подобных устройств еще далеко и чтобы стать владельцем одного из них придется распрощаться с большой суммой.

Об этом сообщает Hardware.

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Сначала BFGD-мониторы будут доступны в исполнении трех производителей: ASUS, Acer и HP. Все три устройства построены на базе 65-дюймовой матрицы от AU Optronics, имеют разрешение 4K, частоту обновления кадров 120 Гц и могут похвастаться поддержкой расширенного динамического диапазона (HDR) и технологией синхронизации NVIDIA G-Sync.



Hewlett-Packard готовит большие игровые мониторы NVIDIA

Как рассказали представители упомянутых выше вендоров на Gamescom 2018, релиз подобных игровых "монстров" следует ожидать не ранее первого квартала 2019 года. При этом их рекомендованная стоимость будет находиться в диапазоне от 4000 до 5000 евро (около 129 570 – 161 960 гривен).



Технологія NVIDIA G-Sync

Отмечается, что Hewlett-Packard намерена приблизить конечную цену к первой цифре, однако компания пока что даже не может точно подсчитать себестоимость такого устройства. За разработку "начинки" дисплеев отвечает сама NVIDIA, и когда такие устройства поступят в продажу, будет решать тоже она.

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Судя по всему, нас ждет повторение истории с 144 Гц 4К-мониторами. Напомним, свой вариант такого устройства ASUSTeK Computer представила еще в январе 2017 года, а в продажу ROG Swift PG27UQ поступили лишь несколько месяцев назад.

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