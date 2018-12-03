Сколько будет стоить бензин в 2019 году

Эксперты прогнозируют, что цены на топливо в Украине продолжат падение. После пиковой стоимости в октябре, когда литр популярного 95-го стоил почти 36 гривен за литр, сейчас его можно приобрести на две, а то и три гривны дешевле.

В общем, на стоимость бензина в Украине влияют мировые тенденции, курс доллара, размер налогов и сборов.

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Эксперты говорят, что на этот раз снижение стоимости горючего повлекло падение цены на нефть на международных рынках.

Дорожает цена в мире – растет закупка для Украины. И когда дешевеет, то цена падает. Мы очень интегрированы в мировой рынок энергоносителей. Цены с 85 долларов снизились до 65, то есть потеряли 25% стоимости. С 1 ноября уже внутриукраинский рынок тоже развернулся в сторону понижения и теперь цены на бензин уже потеряли 1,5 грн на литре,

– сказал эксперт рынка нефтепродуктов Сергей Куюн.

Курсовые колебания гривни пока не влияют на цену топлива. Запас прочности, по словам экспертов, еще достаточный. По мнению финансового аналитика Олега Устенко, пока на снижение цен влияют спрос и предложение. Он убежден, что на ценообразование влияет возможность или невозможность стран-членов ОПЕК договориться между собой по поводу снижения квот.

Напомним, что Центральный банк России подготовил так называемый "рисковый" или "стрессовый" сценарий на 2019 год, предусматривающий снижение цен на нефть до 35 долларов за баррель.