Сколько будет стоить билет для полета в космос: СМИ узнали расценки

Американская компания Blue Origin планирует уже в 2023 году отправить первый корабль на Луну. Как стало известно журналистам, билет в космос на многократном корабле New Shepard компании будет стоить от 200 до 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание Reuters.

Стоимость билетов назвал источник из компании. Официального подтверждения таких расценок пока не было.

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Ранее в Blue Origin заявляли, что уже готовят тестовые рейсы New Shepard с пассажирами.

В целом Blue Origin провела 8 испытательных полетов New Shepard, успешно осуществив посадку капсулы. При этом пассажиров на борту не было.

По подсчетам аналитиков, один пуск New Shepard стоит компании 10 миллионов долларов. Если учесть емкость капсулы, то цена билета 300 тысяч долларов – убыточна для компании.

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