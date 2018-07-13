21:24
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 18°C
  • суббота
    23°C 17°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, 12 июля
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, 12 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Космос

Сколько будет стоить билет для полета в космос: СМИ узнали расценки

69 Читати новину українською
Сколько будет стоить билет для полета в космос
Сколько будет стоить билет для полета в космос / Фото из открытых источников

Американская компания Blue Origin планирует уже в 2023 году отправить первый корабль на Луну. Как стало известно журналистам, билет в космос на многократном корабле New Shepard компании будет стоить от 200 до 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание Reuters.

Стоимость билетов назвал источник из компании. Официального подтверждения таких расценок пока не было.

Читайте также: В США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты

Ранее в Blue Origin заявляли, что уже готовят тестовые рейсы New Shepard с пассажирами.

В целом Blue Origin провела 8 испытательных полетов New Shepard, успешно осуществив посадку капсулы. При этом пассажиров на борту не было.

По подсчетам аналитиков, один пуск New Shepard стоит компании 10 миллионов долларов. Если учесть емкость капсулы, то цена билета 300 тысяч долларов – убыточна для компании.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
сегодня, 21:00 "Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
Сергій Лещенко 44
Пленник Кремля: яркие факты из биографии, фильмы и цитаты Олега Сенцова
сегодня, 20:00 Пленник Кремля: яркие факты из биографии, фильмы и цитаты Олега Сенцова
Катерина Петренко 90
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
12 июля, 19:00 5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
220
Отпуск в августе-2018: бюджетно и ярко
сегодня, 20:00 Отпуск в августе-2018: бюджетно и ярко
Яніна Ткачук 71
Крутіше ніж у Путіна в Росії: як Порошенко і Ко почали боротися з неприхильними журналістами
сегодня, 19:00 Крутіше ніж у Путіна в Росії: як Порошенко і Ко почали боротися з неприхильними журналістами
Віталій Шабунін 102
В Киеве ветераны перекрыли Крещатик: видео
 27 февраля , 14:28
Выпускной 2018 в Украине: дата празднования в школах
19 июня , 12:03
Бой Усик – Бриедис: текстовый онлайн
 28 января , 01:12
ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову зачитали обвинительный акт
 27 февраля , 18:25
Редкое солнечное затмение можно увидеть уже этой ночью
 12 июля , 14:02
Сегодня на землю может упасть китайская "Тяньгун-1": где приземлятся обломки
 1 апреля , 12:02
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук