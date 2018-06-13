Сколько будет стоить гибкий смартфон Samsung – аналитик сделал прогноз

Над революционной технологией гибких смартфонов работают сразу несколько компаний. Так, в Huawei заверили, что такой телефон выпустят уже осенью. И все же наиболее логично, что первыми такой смартфон выпустит Samsung, ведь компания является лидером рынка экранов AMOLED.

Об этом пишет Scmp.com.

Компания Samsung планирует представить свой гибкий смартфон уже в следующем году.

По прогнозам специалистов, устройство будет очень дорогим, поэтому позволить его себе приобрести сможет далеко не каждый.

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Так, аналитик компании Golden Bridge Investment утверждает, что этот смартфон может стоить около 1850 долларов. По такой цене смартфон выпустят очень ограниченным тиражом.

Так выглядит прототип смартфона

По слухам, смартфон будет иметь экран диагональю 7,3 дюйма, а в сложенном состоянии пользователь получит дисплей диагональю 4,5 дюйма. Вероятно, впервые смартфон покажут на конференции CES 2019.

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