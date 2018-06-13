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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Сколько будет стоить гибкий смартфон Samsung – аналитик сделал прогноз

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Сколько будет стоить гибкий смартфон Samsung
Сколько будет стоить гибкий смартфон Samsung / Фото из открытых источников

Над революционной технологией гибких смартфонов работают сразу несколько компаний. Так, в Huawei заверили, что такой телефон выпустят уже осенью. И все же наиболее логично, что первыми такой смартфон выпустит Samsung, ведь компания является лидером рынка экранов AMOLED.

Об этом пишет Scmp.com.

Компания Samsung планирует представить свой гибкий смартфон уже в следующем году.

По прогнозам специалистов, устройство будет очень дорогим, поэтому позволить его себе приобрести сможет далеко не каждый.

Читайте также: Компания Samsung запатентовала гибкий смартфон из прозрачных материалов

Так, аналитик компании Golden Bridge Investment утверждает, что этот смартфон может стоить около 1850 долларов. По такой цене смартфон выпустят очень ограниченным тиражом.

Гнучкий смартфон Samsung

Так выглядит прототип смартфона

По слухам, смартфон будет иметь экран диагональю 7,3 дюйма, а в сложенном состоянии пользователь получит дисплей диагональю 4,5 дюйма. Вероятно, впервые смартфон покажут на конференции CES 2019.

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Теги: Смартфоны
Источник: 24 Канал
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